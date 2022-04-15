Приложение «Альфа-Банка» удалили из App Store

«Приложение «Альфа-Банка» пропало из App Store. Что это значит? Если у вас стоит последняя версия, она продолжит работать быстро и надежно. Мы обо всем позаботились. Единственное неудобство: если вы случайно удалили приложение или его надо установить на другой айфон, сделать это временно не получится», — сообщили в пресс-службе банка.

Управлять средствами можно в «Альфа-Онлайн» — интернет-банке, который, как обещают клиентам, «хорошо работает и на компьютере, и на телефоне». «"Альфа-Онлайн" такой же, как приложение, к которому вы привыкли. В нем можно легко открывать счета и карты в разных валютах, переводить деньги, следить за расходами и делать многое другое», — отметили в банке.

Редакция «Собака.ru» проверила и убедилась: в App Store приложения «Альфа-Банка» больше нет. При этом в Google Play для Android приложение доступно.