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Приложение «Альфа-Банка» удалили из App Store

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Приложение «Альфа-Банка» вслед за «СберБанком Онлайн» было удалено из App Store. Установленная ранее на смартфон последняя версия приложения продолжит работать.

Postmodern Studio / Shutterstock.com

«Приложение «Альфа-Банка» пропало из App Store. Что это значит? Если у вас стоит последняя версия, она продолжит работать быстро и надежно. Мы обо всем позаботились. Единственное неудобство: если вы случайно удалили приложение или его надо установить на другой айфон, сделать это временно не получится», — сообщили в пресс-службе банка.

Управлять средствами можно в «Альфа-Онлайн» — интернет-банке, который, как обещают клиентам, «хорошо работает и на компьютере, и на телефоне». «"Альфа-Онлайн" такой же, как приложение, к которому вы привыкли. В нем можно легко открывать счета и карты в разных валютах, переводить деньги, следить за расходами и делать многое другое», — отметили в банке.

Редакция «Собака.ru» проверила и убедилась: в App Store приложения «Альфа-Банка» больше нет. При этом в Google Play для Android приложение доступно. 

Петербуржцы уже начали продавать на «Авито» свои iPhone с установленным «СберБанком Онлайн» и приложением «Альфа-Банка». Редакция «Собака.ru» нашла как минимум три предложения, причем датированы они не 12 апреля — именно в этот день приложение «СберБанк Онлайн» пропало из App Store — а неделей ранее. В Москве объявлений в несколько раз больше: жители столицы также предлагают подержанные iPhone с установленными приложениями Сбера, «Альфа-Банка» или банка «Тинькофф».

Сбер и Альфа-Банк попали под полные блокирующие санкции США. Как это отразится на клиентах? Приложения будут работать? А брокерские счета?

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