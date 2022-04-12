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Приложение «СберБанк Онлайн» пропало из App Store

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Мобильное приложение Сбера «СберБанк Онлайн» пропало из App Store. Оно недоступно для скачивания и обновления.

Primakov / Shutterstock.com

Пропажа приложения связана с санкциями США, введенными против Сбера. Как отмечают в пресс-службе банка, для клиентов, у которых уже установлено приложение, «нет поводов для волнений» — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно.

«Для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств», — отметили в банке.

Редакция «Собака.ru» проверила и убедилась: в App Store приложения «СберБанк Онлайн» больше нет. При этом в Google Play для Android приложение доступно — как и «Сбербанк Инвестор».

Напомним, ранее о том, что мобильные приложения Сбербанка и Альфа-банка в скором времени могут пропасть из App Store и Google Play, россиян уже предупреждали. В частности, такое предположение сделал эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов.

Сбер и Альфа-Банк попали под полные блокирующие санкции США. Как это отразится на клиентах? Приложения будут работать? А брокерские счета?

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