Приложение «СберБанк Онлайн» пропало из App Store

Пропажа приложения связана с санкциями США, введенными против Сбера. Как отмечают в пресс-службе банка, для клиентов, у которых уже установлено приложение, «нет поводов для волнений» — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно.

«Для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств», — отметили в банке.

Редакция «Собака.ru» проверила и убедилась: в App Store приложения «СберБанк Онлайн» больше нет. При этом в Google Play для Android приложение доступно — как и «Сбербанк Инвестор».

Напомним, ранее о том, что мобильные приложения Сбербанка и Альфа-банка в скором времени могут пропасть из App Store и Google Play, россиян уже предупреждали. В частности, такое предположение сделал эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов.