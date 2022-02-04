На внеочередные каникулы в Ленобласти уйдут только младшие классы. Остальных отправят на «удаленку»

На внеочередные каникулы ученики начальной школы Ленинградской области уйдут с 14 по 23 февраля. Для учащихся 5-11 классов в этот период будет организовано дистанционное обучение. Однако, если в школе будет превышен порог заболеваемости, то по согласованию с Роспотребнадзором учебное учреждение может перейти на такой формат работы раньше.

«Мы скорректировали изначально запланированные даты каникул по рекомендации Роспотребнадзора. Это связано с эпидемиологическим порогом, который у нас не превышен», — объяснил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Отдельно пресс-служба правительства региона отметила: детей, которые питались в школах бесплатно, по заявлению родителей обеспечат продуктовым набором и молоком.

Напомним, ранее планировалось, что из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса на внеплановые каникулы отправят всех школьников Ленинградской области. Их должны были ввести на период с 7 по 20 февраля.

Напомним, на сегодняшний день «омикрон»-штамм коронавируса официально стал доминирующим в России. В Петербурге им болеет 80% горожан с положительными тестами на COVID-19. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах». В Петербурге уже введены так называемые «детские ограничения», ученики старших классов переведены на дистанционное обучение.