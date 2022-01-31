Петербургские журналисты требуют от властей построить парк «Тучков буян» вместо Судебного квартала

Представители журналистского сообщества Петербурга подготовили обращение к властям города и России с требованием сдержать обещание, и построить парк «Тучков буян» вместо Судебного квартала. Полный текст письма размещен на портале петербургского медиасообщества «Лениздат».
«Мы категорически не согласны с озвученными планами совместить его [парк «Тучков буян»] со зданиями судов, которые неминуемо приведут к низведению парка до уровня внутридворового сквера. Был проведен официальный международный конкурс, выбран победивший проект — он и должен быть реализован. Если необходимо вносить в него изменения, они должны обсуждаться с городским сообществом и профессиональными архитекторами. Создание парка в таком знаковом месте, как Тучков буян, — лучший вклад, который может сделать наше поколение в градостроительное развитие центра города. Поэтому мы не можем позволить погубить эту идею», — сказано в тексте обращения.
Петицию подписали — Лев Лурье, Арсений Веснин, Ксения Клочкова и другие. Создатели обращения также просят журналистов, представителей других профессиональных сообществ и петербуржцев выложить обращение в социальных сетях и публично высказаться в защиту полноценного парка на месте Тучкова буяна.
Отмечается, что журналисты не собираются отправлять письмо с подписями в приемную Смольного или Кремля и ждать официального ответа.
Ранее сообщалось, что более 50 муниципальных депутатов Петербурга потребовали отставки губернатора Александра Беглова, если вместо запланированного парка «Тучков буян» построят судебный квартал.
Парка «Тучков буян» в Петербурге не будет? Там все-таки построят Судебный квартал? Вот все, что известно об амбициозном проекте последних лет
Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана. Его планировали возвести к 2021 году, однако в мае 2020-го проект был заморожен. Реализация концепции и создание общественного пространства тогда отложили как минимум до 2022 года.
Эксперты сравнивали проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию планировалось отвести территорию в 6 гектаров. Позже топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о создании в городе нового исторического района — Тучкова буяна. Такое название должна была получить территория между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и рекой Ждановкой.
10 января стало известно о том, что парк «Тучкой буян» может не появиться в Петроградском районе. Президент России Владимир Путин, еще в 2019 году одобривший проект, распорядился отменить его, чтобы возвести на этом месте судебный квартал для Верховного суда. Позже в Смольном опровергли это, заявив, что проект еще находится в разработке. Против застройки территории для будущего парка выступили активисты и градозащитники Петербурга. Также они убеждены, что переезд Верховного суда из Москвы на любой из этих участков недопустим. Публикуем полный текст обращения.
А 12 января заявляли, что на набережной между Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью появится как парк «Тучков буян», так и судебный квартал. О том, что проекты строительства двух объектов совместят в один, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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