Петербургские журналисты требуют от властей построить парк «Тучков буян» вместо Судебного квартала

«Мы категорически не согласны с озвученными планами совместить его [парк «Тучков буян»] со зданиями судов, которые неминуемо приведут к низведению парка до уровня внутридворового сквера. Был проведен официальный международный конкурс, выбран победивший проект — он и должен быть реализован. Если необходимо вносить в него изменения, они должны обсуждаться с городским сообществом и профессиональными архитекторами. Создание парка в таком знаковом месте, как Тучков буян, — лучший вклад, который может сделать наше поколение в градостроительное развитие центра города. Поэтому мы не можем позволить погубить эту идею», — сказано в тексте обращения.

Петицию подписали — Лев Лурье, Арсений Веснин, Ксения Клочкова и другие. Создатели обращения также просят журналистов, представителей других профессиональных сообществ и петербуржцев выложить обращение в социальных сетях и публично высказаться в защиту полноценного парка на месте Тучкова буяна.

Отмечается, что журналисты не собираются отправлять письмо с подписями в приемную Смольного или Кремля и ждать официального ответа.

Ранее сообщалось, что более 50 муниципальных депутатов Петербурга потребовали отставки губернатора Александра Беглова, если вместо запланированного парка «Тучков буян» построят судебный квартал.