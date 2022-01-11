Парка «Тучков буян» в Петербурге не будет? Там все-таки построят Судебный квартал? Вот все, что известно об амбициозном проекте последних лет

В первый рабочий день 2022 года городские и федеральные СМИ опубликовали противоречивую информацию о будущем «Тучкова буяна». Сначала ряд журналистов сообщил, что проект его строительства могут отменить, затем появились опровержения, которые, однако, не развеяли сомнения многих экспертов и обычных горожан. Рассказываем все что, известно к этому часу о перспективах появления новой зеленой зоны на Петроградке, а также напоминаем, как менялись планы по развитию этой территории: от кварталов элитного жилья до идеи строительства Судебного квартала.
Что раньше было на Тучковом буяне?
Изначально здесь был целый архипелаг небольших островов, на одном из которых в первой половине XVIII века устроили пристань и буян — склад пеньки. Впоследствии эта местность стала именоваться по имени строителя первого моста между Васильевским и Петроградским островом Авраама Тучкова. Отсюда и пошло название Тучков буян. В XIX веке здесь появился питомник декоративных растений, а затем — винные склады и водочный завод. Протоки между островками постепенно засыпали.
В первой половине XX века архитекторы не раз представляли концепции развития этого места: от строительства музейного комплекса до разбития городского парка. «Еще в 1945 году главный архитектор города Николай Баранов предлагал сделать сквозную зеленую зону вокруг всей Петроградской стороны, начиная от островов и заканчивая Авророй, включая Александровский парк, — напоминает историк Лев Лурье, — этот проект не вошел в Генеральный план города 1965-го года».
На рубеже 1950-1960-х годов здесь построили корпуса Государственного института прикладной химии (ГИПХа), а затем спорткомплекс «Юбилейный» и станцию метро «Спортивная».
Что планировали построить на этом месте в XXI веке?
В постсоветские годы было решено перевезти Институт прикладной химии подальше от центра города, а его территорию застроить. Так появился проект элитного жилого комплекса «Набережная Европы», инвестором которого должны были выступить структуры банка «ВТБ». В начале 2010-х годов начался снос корпусов химического института. Загрязненный грунт вывозился на полигон «Красный бор». Смысловым центром нового района должен был стать Театр танца Бориса Эйфмана.
Однако в начале 2012 года городские власти вновь задумались о создании на территории Тучкова буяна парка (эту идею поддержали и известные петербуржцы). Осенью 2012 года стало известно, что финансирование проекта «Набережная Европы» приостановлено инвестором. Вскоре появились новости, что на этой территории планируется возвести комплекс зданий для переезда в Петербург Верховного суда РФ. При этом здание театра в новых планах застройки сохранилось.
Планы по созданию в Петербурге Судебного квартала не раз менялись, а также вызывали в городе много слухов и домыслов. Так, вместо изначального победившего на архитектурном конкурсе проекта Максима Атаянца было решено реализовать другой проект, созданный архитектором Евгением Герасимовым и вызвавший споры у экспертов и градозащитников. Помимо здания суда планировалось то возведение жилых корпусов для судей и их аппарата, то создание парково-прогулочной зоны. Однако в 2019 году стало известно, что от строительства административных зданий решено отказаться в пользу создания рядом с театром Эйфмана нового парка мирового уровня.
Каким должен быть парк на Тучковом буяне?
Идея создания современной зеленой зоны стала важной частью предвыборной кампании будущего губернатора города Александра Беглова. Ее поддержал президент России Владимир Путин, отметив, что новый парк должен быть даже лучше, чем знаменитое московское «Зарядье». Техническое задание на разработку концепции новой городской достопримечательности составило 200 страниц. Предполагалось, что парк будут посещать около 8 млн человек ежегодно (причем 70% из них петербуржцы).
Был объявлен международный конкурс, на который было подано 229 заявок из 50 стран Европы, Азии, Африки, Австралии и Океании, Северной и Южной Америк. Организатором выступило московское консалтинговое бюро Стрелка совместно с Европейским университетом. В финал вышли 8 проектов. В итоге в сентябре 2020 года победителем была объявлена концепция, предложенная петербургской «Студией 44» совместно с WEST 8 (Нидерланды). Затраты на строительство парка оценили в 6 млрд рублей. В качестве срока открытия «Тучкова буяна» называли 2024 год.
Выбор жюри вызвал споры среди горожан и экспертов. Так, архитектурный критик Мария Элькина, считает, что проект-победитель получился «грубым» и не соответствующим заявленным амбициозным планам. Алексей Онацко, партнер агентства Dreamers United, которое занимается развитием проекта «Севкабель Порт» и его окрестностей, напротив, считает, что проекты, занявшие призовые места, были удачными. «Можно бесконечно спорить, кто был бы лучше: первое, второе, третье или четвертое место, но все эти проекты были прекрасными, учитывали все стратегические и практические цели технического задания конкурса, а также, необходимое качество проектных предложений с точки зрения архитектуры и наполнения. Кроме того, они в большинстве были созданы архитектурными бюро мирового уровня, с огромным багажом успешных реализаций по всей планете», — отметил он в беседе с «Собака.ru».
Что было дальше?
Летом 2020 года, еще до официального объявления итогов конкурса, блогер и урбанист Ник Григорьев опубликовал фотографии, на которых было видно, что рабочие продолжали строительство административных зданий на месте будущего парка. Уже тогда он предположил, что «через несколько лет петербуржцы смогут гулять разве что по залу нового суда».
В мае 2021 года руководитель «Студии 44» архитектор Никита Явейн заявил, что проект парка пока заморожен, а земля под него так и не передана из ведения Управления делами президента городу. Несмотря на это, в начале июня губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью «Деловому Петербургу» заявил, что проектирование парка начнется до конца года.
Осенью 2021 года появились несколько новостей, связанных с Тучковым буяном. Сначала стало известно, что новый федеральный бюджет предусматривает выделение дополнительных средств на строительство «комплекса зданий Верховного суда РФ и Дворца танцев Б. Эйфмана». Затем Госстройнадзор Санкт–Петербурга продлил действие разрешения на строительство комплекса до 31 декабря 2024 года. В обоих случаях говорилось, что это технические решения, которые не влияют на строительство парка.
Когда стали говорить, что парка не будет?
Уже в декабре 2021 года в СМИ появились сообщения, что строительство парка вновь может быть отменено. О вероятности такого решения писала, в частности, «Фонтанка» со ссылкой на неназванные источники в Смольном. А 10 января 2022 года Русская служба Би-Би-Си сообщила со ссылкой на документы, оказавшиеся в ее распоряжении, что якобы президент России Владимир Путин распорядился достроить здания Судебного квартала.
В тот же день власти города выступили с заявлениями о том, что парк на Петроградке все же будет. «Проект парка "Тучков буян" находится в разработке, — сообщили редакции «Собака.ru» в Смольном. — Предусмотрен общедоступный подземный паркинг и подземный переход в районе площади академика Лихачева. В планах обустройство парка фонтанным комплексом. Также предусмотрена реконструкция набережной на протяжении от Биржевого до Тучкова моста».
Тем не менее в пресс-службе «Студии 44» редакции не смогли сообщить о будущем проект. «Нам, как и всем петербуржцам, будет очень жаль, если город лишится перспективы обретения столь нужного ему общественного пространства. Это место уникально, второго такого не будет», — рассказали в пресс-службе.
Многие эксперты также со скепсисом отнеслись к заявлениям властей о продолжении работы над парком. Так, Алексей Онацко уверен, что создание центрального городского парка, который был предметом конкурса, изначально не планировалось или те, кто обещал его строительство, были введены в заблуждение. «Все это время, пока первые лица обещали парк, никто не останавливал стройку [Судебного квартала] и сейчас уже видны и цоколи и элементы этажей Верховного суда. Надо понимать, что это не вчера сказали: “а давайте все таки строить суд”. Все это время, больше года с момента объявления результатов конкурса, стройку не останавливали. С самого начала история с парком, судя по всему, была глубоким обманом», — отметил он в беседе с «Собака.ru».
Не исключал развития событий, при котором на месте предполагаемого парка все же появится Судебный квартал и Лев Лурье. 11 января он в беседе с редакцией отмечал, что такое решение властей было бы «глупостью». «Зная обычное качество нынешней архитектуры и видя проект [Судебного квартала] Герасимова, который неожиданно возник, как что-то взятое из шапки, мне кажется, это будет безобразный контраст между Князь Владимирским собором, Пушкинским домом, Биржей, Ростральными колоннами и новоделом, который вызовет несомненное возмущение в городе, тем более что появится вместо парка», — полагает он.
Решение принято?
В среду, 12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти намерены объединить проект Судебного квартала и парка на Тучковом буяне. «Насколько мне известно, там есть планы и по суду, но и парк тоже там будет. В случае реализации, а мы надеемся, что этот проект будет реализован, нет никаких сомнений, что горожане получат прекрасный современный парк», — приводит его слова «Интерфакс».
При этом, по словам председателя Комитета по благоустройству Василия Пониделко, проект парка находится на этапе «проработки, разработки». Как только он будет завершен и «будет какая-то рабочая документация, которая может быть представлена, она обязательно будет представлена». «На сегодняшний день пока мы можем только об этом говорить», — резюмировал петербургский чиновник.
Между тем объединение эко-активистов Петербурга опубликовали открытое обращение к губернатору Петербурга с заявлением о недопустимости капитального строительства на территории Тучкова буяна и с требованием создания там зеленой зоны. В свою очередь Мария Элькина полагает, что появление административных зданий на Тучковом буяне очень вероятно, однако еще не предрешено.
Мария Элькина
Архитектурный критик
Я думаю, что городские власти высказываются аккуратно, и это не их воля. Гораздо важнее тот факт, что мы не слышим комментариев из Управления делами президента, которому принадлежит этот участок. Решения принимаются сейчас именно там. Я думаю, что однозначной политической воли строить суды именно на этом месте нет. Это случайное решение, оно не является чьей-то идеологической манифестацией, это просто чьи-то пролоббированные интересы.
Я не люблю говорить о том, обратимо ли то или иное решение или нет. Я бы не задавалась этим вопросом, а вела бы себя так, как будто оно обратимо. Наш долг показать, что мы не согласны с таким ходом развития событий, что городу был обещан этот парк президентом РФ и губернатором Петербурга. И я считаю, что статус этих людей позволяет петербуржцам требовать выполнения обещаний.
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