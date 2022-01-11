Парка «Тучков буян» в Петербурге не будет? Там все-таки построят Судебный квартал? Вот все, что известно об амбициозном проекте последних лет

Когда стали говорить, что парка не будет?

Уже в декабре 2021 года в СМИ появились сообщения, что строительство парка вновь может быть отменено. О вероятности такого решения писала, в частности, «Фонтанка» со ссылкой на неназванные источники в Смольном. А 10 января 2022 года Русская служба Би-Би-Си сообщила со ссылкой на документы, оказавшиеся в ее распоряжении, что якобы президент России Владимир Путин распорядился достроить здания Судебного квартала.

В тот же день власти города выступили с заявлениями о том, что парк на Петроградке все же будет. «Проект парка "Тучков буян" находится в разработке, — сообщили редакции «Собака.ru» в Смольном. — Предусмотрен общедоступный подземный паркинг и подземный переход в районе площади академика Лихачева. В планах обустройство парка фонтанным комплексом. Также предусмотрена реконструкция набережной на протяжении от Биржевого до Тучкова моста».

Тем не менее в пресс-службе «Студии 44» редакции не смогли сообщить о будущем проект. «Нам, как и всем петербуржцам, будет очень жаль, если город лишится перспективы обретения столь нужного ему общественного пространства. Это место уникально, второго такого не будет», — рассказали в пресс-службе.

Многие эксперты также со скепсисом отнеслись к заявлениям властей о продолжении работы над парком. Так, Алексей Онацко уверен, что создание центрального городского парка, который был предметом конкурса, изначально не планировалось или те, кто обещал его строительство, были введены в заблуждение. «Все это время, пока первые лица обещали парк, никто не останавливал стройку [Судебного квартала] и сейчас уже видны и цоколи и элементы этажей Верховного суда. Надо понимать, что это не вчера сказали: “а давайте все таки строить суд”. Все это время, больше года с момента объявления результатов конкурса, стройку не останавливали. С самого начала история с парком, судя по всему, была глубоким обманом», — отметил он в беседе с «Собака.ru».

Не исключал развития событий, при котором на месте предполагаемого парка все же появится Судебный квартал и Лев Лурье. 11 января он в беседе с редакцией отмечал, что такое решение властей было бы «глупостью». «Зная обычное качество нынешней архитектуры и видя проект [Судебного квартала] Герасимова, который неожиданно возник, как что-то взятое из шапки, мне кажется, это будет безобразный контраст между Князь Владимирским собором, Пушкинским домом, Биржей, Ростральными колоннами и новоделом, который вызовет несомненное возмущение в городе, тем более что появится вместо парка», — полагает он.