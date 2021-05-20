«Разговоры идут, неясны источники финансирования»: проект парка «Тучков буян» в Петербурге заморожен

Проект парка «Тучков буян», который должен появиться на месте Судебного квартала в Петроградском районе Петербурга, заморожен. Реализация концепции и создание общественного пространства отложена как минимум до 2022 года.
«Пока проект заморожен, как это все пойдет, не готов прогнозировать. Посмотрим со следующего года. Разговоры идут, но неясны источники финансирования, поскольку земля еще не передана от Управления делами президента городу», — сообщил руководитель «Студии 44» Никита Явейн. Архитектурное бюро ранее победило в международном конкурсе концепций парка — именно их проект, разработанный совместно с нидерландским бюро West 8, будет реализован на месте Судебного квартала в Петроградском районе Петербурга.
Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана — его планируют возвести к 2021 году. Эксперты сравнивают проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию отведут территорию в 6 гектаров. Позже топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о создании в городе нового исторического района — Тучкова буяна. Такое название будет носить территория между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и рекой Ждановкой.
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