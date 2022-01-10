Смольный опроверг информацию об отмене проекта парка «Тучков буян» для строительства судебного квартала

В Смольном опровергли информацию об отмене строительства парка «Тучков буян» на Петроградской стороне. Там заявили, что проект еще находится в разработке.
Ватный остров, на котором должен был появится парк
В администрации города отметили, что проект парка еще находится в разработке. Планируется, что на территории сделают общедоступный подземный паркинг и фонтанный комплекс. Помимо этого, власти города хотят построить подземный переход в районе площади Академика Лихачева и реконструировать набережную на участке от Биржевого до Тучкова моста, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Ранее, 10 января, появилась информация, что парк «Тучкой буян» может не появиться в Петроградском районе. Президент России Владимир Путин, еще в 2019 году одобривший проект, распорядился отменить его, чтобы возвести на этом месте судебный квартал для Верховного суда.
О том, что Путин отменил план строительства парка «Тучков буян», пишет Би-би-си со ссылкой на правительственные документы. Парк должен был разместиться на набережной Невы, между Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью, однако этого может не случиться. По данным издания, 29 декабря президент распорядился достраивать на этом месте судебный квартал, куда по его указанию должен переехать Верховный суд.
Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана. Его планировали возвести к 2021 году, однако в мае 2020-го проект был заморожен. Реализация концепции и создание общественного пространства тогда отложили как минимум до 2022 года.
Эксперты сравнивали проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию планировалось отвести территорию в 6 гектаров. Позже топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о создании в городе нового исторического района — Тучкова буяна. Такое название должна была получить территория между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и рекой Ждановкой.
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