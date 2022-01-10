18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Смольный опроверг информацию об отмене проекта парка «Тучков буян» для строительства судебного квартала

Поделиться:

В Смольном опровергли информацию об отмене строительства парка «Тучков буян» на Петроградской стороне. Там заявили, что проект еще находится в разработке.

Источник: park-spb.ru

Ватный остров, на котором должен был появится парк

В администрации города отметили, что проект парка еще находится в разработке. Планируется, что на территории сделают общедоступный подземный паркинг и фонтанный комплекс. Помимо этого, власти города хотят построить подземный переход в районе площади Академика Лихачева и реконструировать набережную на участке от Биржевого до Тучкова моста, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ранее, 10 января, появилась информация, что парк «Тучкой буян» может не появиться в Петроградском районе. Президент России Владимир Путин, еще в 2019 году одобривший проект, распорядился отменить его, чтобы возвести на этом месте судебный квартал для Верховного суда.

О том, что Путин отменил план строительства парка «Тучков буян», пишет Би-би-си со ссылкой на правительственные документы. Парк должен был разместиться на набережной Невы, между Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью, однако этого может не случиться. По данным издания, 29 декабря президент распорядился достраивать на этом месте судебный квартал, куда по его указанию должен переехать Верховный суд.

Что не так с конкурсом проектов парка «Тучков буян» на месте судебного квартала? Открытое письмо Льва Лурье и Марии Элькиной

Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана. Его планировали возвести к 2021 году, однако в мае 2020-го проект был заморожен. Реализация концепции и создание общественного пространства тогда отложили как минимум до 2022 года.

Эксперты сравнивали проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию планировалось отвести территорию в 6 гектаров. Позже топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о создании в городе нового исторического района — Тучкова буяна. Такое название должна была получить территория между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и рекой Ждановкой.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: