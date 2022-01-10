Смольный опроверг информацию об отмене проекта парка «Тучков буян» для строительства судебного квартала

В администрации города отметили, что проект парка еще находится в разработке. Планируется, что на территории сделают общедоступный подземный паркинг и фонтанный комплекс. Помимо этого, власти города хотят построить подземный переход в районе площади Академика Лихачева и реконструировать набережную на участке от Биржевого до Тучкова моста, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ранее, 10 января, появилась информация, что парк «Тучкой буян» может не появиться в Петроградском районе. Президент России Владимир Путин, еще в 2019 году одобривший проект, распорядился отменить его, чтобы возвести на этом месте судебный квартал для Верховного суда.

О том, что Путин отменил план строительства парка «Тучков буян», пишет Би-би-си со ссылкой на правительственные документы. Парк должен был разместиться на набережной Невы, между Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью, однако этого может не случиться. По данным издания, 29 декабря президент распорядился достраивать на этом месте судебный квартал, куда по его указанию должен переехать Верховный суд.