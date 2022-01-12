На набережной между Стрелкой Васильевсого острова и Петропавловской крепостью появится как парк «Тучков буян», так и судебный квартал. О том, что проекты строительства двух объектов совместят в один, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
О парке «Тучков буян» и судебном квартале, цитата по «Интерфаксу»:
Насколько мне известно, там есть планы и по суду, но и парк тоже там будет. В случае реализации, а мы надеемся, что этот проект будет реализован, нет никаких сомнений, что горожане получат прекрасный современный парк.
По словам председателя Комитета по благоустройству Петербурга Василия Пониделко, проект строительства парка «Тучков буян» до сих пор находится на стадии «проработки, разработки». Как только он будет завершен и «будет какая-то рабочая документация, которая может быть представлена, она обязательно будет представлена». «На сегодняшний день пока мы можем только об этом говорить», — резюмировал он.
Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана. Его планировали возвести к 2021 году, однако в мае 2020-го проект был заморожен. Реализация концепции и создание общественного пространства тогда отложили как минимум до 2022 года.
Эксперты сравнивали проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию планировалось отвести территорию в 6 гектаров. Позже топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о создании в городе нового исторического района — Тучкова буяна. Такое название должна была получить территория между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и рекой Ждановкой.
10 января стало известно о том, что парк «Тучкой буян» может не появиться в Петроградском районе. Президент России Владимир Путин, еще в 2019 году одобривший проект, распорядился отменить его, чтобы возвести на этом месте судебный квартал для Верховного суда. Позже в Смольном опровергли это, заявив, что проект еще находится в разработке. Против застройки территории для будущего парка выступили активисты и градозащитники Петербурга. Также они убеждены, что переезд Верховного суда из Москвы на любой из этих участков недопустим. Публикуем полный текст обращения.
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