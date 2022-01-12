Активисты Петербурга выступили против строительства судебного квартала на месте парка «Тучков буян»

Активисты и градозащитники Петербурга, в числе которых члены объединений «Центральный район за комфортную среду обитания» и «Деревья Петербурга», обратились к губернатору Александру Беглову и председателю Законодательного собрания Александру Бельскому с требованием не допустить застройку участков, отведенных под парк «Тучков буян» и Сад на Неве. Также они убеждены, что переезд Верховного суда из Москвы на любой из этих участков недопустим. Публикуем полный текст обращения.
Ватный остров, на котором должен был появиться парк
«Открытое обращение защитников зеленых зон Петербурга к губернатору Беглову А.Д. и председателю Законодательного Собрания Бельскому А.Н. по ситуации со строительством комплекса зданий Судебного квартала и созданием парков в центре Санкт-Петербурга.
Мы, общественные активисты движений «Центральный район за комфортную среду обитания», «Деревья Петербурга», «Большая Охта для жителей», при полной поддержке Зеленой Коалиции, заявляем:
- о недопустимости любого капитального и высотного строительства на участке у гостиницы «Охтинская», на месте, где заявлялось о создании городского парка «Тучков Буян», а также в «Саду на Неве» на Смольной набережной;
- о важности создания на указанных выше трех территориях обустроенных зеленых зон;
- о необходимости включения указанных участков в списки ЗНОП (зеленые насаждения общего пользования) и в территориальную зону Р-2 в Генеральном плане Санкт-Петербурга.
Мы убеждены, что переезд Верховного суда из Москвы на любой из этих участков недопустим.
Постоянные заявления об изменении планов и переноса строительства с одной территории на другую и обратно идут вразрез с мнением большинства жителей.
Запланированные проекты строительства будут градостроительной ошибкой и очередным вторжением в охраняемые Невские панорамы.
Еще в середине 20-го века сразу после войны главный архитектор Ленинграда Баранов Н.В. предлагал создать в центре города единое зелёное пространство вдоль берегов Невы, чтобы человек мог переходить из парка в парк на всем протяжении маршрута. Важно следовать этой стратегии.
В ситуации, когда исторический центр города имеет серьезную нехватку зеленых насаждений, городскими властями должно рассматриваться исключительно решение о создании зеленых и парковых зон, а не их уничтожение.
Обозначаем единую позицию, что жители одного района не могут и не должны быть лишены общественного пространства или парка за счет создания или сохранения зеленой зоны в другом районе.
Сад на Неве, «Тучков буян», участок у гостиницы «Охтинская» должны использоваться исключительно как зеленые зоны для отдыха петербуржцев».
Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана. Его планировали возвести к 2021 году, однако в мае 2020-го проект был заморожен. Реализация концепции и создание общественного пространства тогда отложили как минимум до 2022 года.
Эксперты сравнивали проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию планировалось отвести территорию в 6 гектаров. Позже топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о создании в городе нового исторического района — Тучкова буяна. Такое название должна была получить территория между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и рекой Ждановкой.
10 января стало известно о том, что парк «Тучкой буян» может не появиться в Петроградском районе. Президент России Владимир Путин, еще в 2019 году одобривший проект, распорядился отменить его, чтобы возвести на этом месте судебный квартал для Верховного суда. Позже в Смольном опровергли это, заявив, что проект еще находится в разработке.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.