Активисты Петербурга выступили против строительства судебного квартала на месте парка «Тучков буян»

«Открытое обращение защитников зеленых зон Петербурга к губернатору Беглову А.Д. и председателю Законодательного Собрания Бельскому А.Н. по ситуации со строительством комплекса зданий Судебного квартала и созданием парков в центре Санкт-Петербурга.

Мы, общественные активисты движений «Центральный район за комфортную среду обитания», «Деревья Петербурга», «Большая Охта для жителей», при полной поддержке Зеленой Коалиции, заявляем:

о недопустимости любого капитального и высотного строительства на участке у гостиницы «Охтинская», на месте, где заявлялось о создании городского парка «Тучков Буян», а также в «Саду на Неве» на Смольной набережной; о важности создания на указанных выше трех территориях обустроенных зеленых зон; о необходимости включения указанных участков в списки ЗНОП (зеленые насаждения общего пользования) и в территориальную зону Р-2 в Генеральном плане Санкт-Петербурга.

Мы убеждены, что переезд Верховного суда из Москвы на любой из этих участков недопустим.

Постоянные заявления об изменении планов и переноса строительства с одной территории на другую и обратно идут вразрез с мнением большинства жителей.

Запланированные проекты строительства будут градостроительной ошибкой и очередным вторжением в охраняемые Невские панорамы.

Еще в середине 20-го века сразу после войны главный архитектор Ленинграда Баранов Н.В. предлагал создать в центре города единое зелёное пространство вдоль берегов Невы, чтобы человек мог переходить из парка в парк на всем протяжении маршрута. Важно следовать этой стратегии.

В ситуации, когда исторический центр города имеет серьезную нехватку зеленых насаждений, городскими властями должно рассматриваться исключительно решение о создании зеленых и парковых зон, а не их уничтожение.

Обозначаем единую позицию, что жители одного района не могут и не должны быть лишены общественного пространства или парка за счет создания или сохранения зеленой зоны в другом районе.

Сад на Неве, «Тучков буян», участок у гостиницы «Охтинская» должны использоваться исключительно как зеленые зоны для отдыха петербуржцев».