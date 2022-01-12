18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Активисты Петербурга выступили против строительства судебного квартала на месте парка «Тучков буян»

Поделиться:

Активисты и градозащитники Петербурга, в числе которых члены объединений «Центральный район за комфортную среду обитания» и «Деревья Петербурга», обратились к губернатору Александру Беглову и председателю Законодательного собрания Александру Бельскому с требованием не допустить застройку участков, отведенных под парк «Тучков буян» и Сад на Неве. Также они убеждены, что переезд Верховного суда из Москвы на любой из этих участков недопустим. Публикуем полный текст обращения.

Источник: park-spb.ru

Ватный остров, на котором должен был появиться парк

«Открытое обращение защитников зеленых зон Петербурга к губернатору Беглову А.Д. и председателю Законодательного Собрания Бельскому А.Н. по ситуации со строительством комплекса зданий Судебного квартала и созданием парков в центре Санкт-Петербурга.

Мы, общественные активисты движений «Центральный район за комфортную среду обитания», «Деревья Петербурга», «Большая Охта для жителей», при полной поддержке Зеленой Коалиции, заявляем:

  1. о недопустимости любого капитального и высотного строительства на участке у гостиницы «Охтинская», на месте, где заявлялось о создании городского парка «Тучков Буян», а также в «Саду на Неве» на Смольной набережной;
  2. о важности создания на указанных выше трех территориях обустроенных зеленых зон;
  3. о необходимости включения указанных участков в списки ЗНОП (зеленые насаждения общего пользования) и в территориальную зону Р-2 в Генеральном плане Санкт-Петербурга.

Мы убеждены, что переезд Верховного суда из Москвы на любой из этих участков недопустим.

Постоянные заявления об изменении планов и переноса строительства с одной территории на другую и обратно идут вразрез с мнением большинства жителей.

Запланированные проекты строительства будут градостроительной ошибкой и очередным вторжением в охраняемые Невские панорамы.

Еще в середине 20-го века сразу после войны главный архитектор Ленинграда Баранов Н.В. предлагал создать в центре города единое зелёное пространство вдоль берегов Невы, чтобы человек мог переходить из парка в парк на всем протяжении маршрута. Важно следовать этой стратегии.

В ситуации, когда исторический центр города имеет серьезную нехватку зеленых насаждений, городскими властями должно рассматриваться исключительно решение о создании зеленых и парковых зон, а не их уничтожение.

Обозначаем единую позицию, что жители одного района не могут и не должны быть лишены общественного пространства или парка за счет создания или сохранения зеленой зоны в другом районе.

Сад на Неве, «Тучков буян», участок у гостиницы «Охтинская» должны использоваться исключительно как зеленые зоны для отдыха петербуржцев».

Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана. Его планировали возвести к 2021 году, однако в мае 2020-го проект был заморожен. Реализация концепции и создание общественного пространства тогда отложили как минимум до 2022 года.

Эксперты сравнивали проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию планировалось отвести территорию в 6 гектаров. Позже топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о создании в городе нового исторического района — Тучкова буяна. Такое название должна была получить территория между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и рекой Ждановкой.

10 января стало известно о том, что парк «Тучкой буян» может не появиться в Петроградском районе. Президент России Владимир Путин, еще в 2019 году одобривший проект, распорядился отменить его, чтобы возвести на этом месте судебный квартал для Верховного суда. Позже в Смольном опровергли это, заявив, что проект еще находится в разработке.

Что не так с конкурсом проектов парка «Тучков буян» на месте судебного квартала? Открытое письмо Льва Лурье и Марии Элькиной

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: