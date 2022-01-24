В Ленинградской области ужесточили антиковидные ограничения

Так, все массовые мероприятия будут ограничены по численности до 50 человек. На 50% сократили заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань с «ковид-паспортами».

В «желтой» зоне до 50% уменьшили заполняемость ночных клубов, салонов красоты и общепита. В автобусах будут перевозить только пассажиров в защитных масках.

А организациям рекомендовали перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в первую очередь, не переболевших и не вакцинированных, старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Напомним, правительство Петербурга готовит изменения в «антиковидное» 121-е постановление. Губернатор Александр Беглов заявил, что в нем ужесточат некоторые ограничения, а город переведут в «мобилизационный режим».