18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Ленинградской области ужесточили антиковидные ограничения

Поделиться:

В Ленинградской области 24 января внесли изменения в антиковидное постановление. Его подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Shutterstock.com

Так, все массовые мероприятия будут ограничены по численности до 50 человек. На 50% сократили заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань с «ковид-паспортами».

В «желтой» зоне до 50% уменьшили заполняемость ночных клубов, салонов красоты и общепита. В автобусах будут перевозить только пассажиров в защитных масках.

А организациям рекомендовали перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в первую очередь, не переболевших и не вакцинированных, старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Напомним, правительство Петербурга готовит изменения в «антиковидное» 121-е постановление. Губернатор Александр Беглов заявил, что в нем ужесточат некоторые ограничения, а город переведут в «мобилизационный режим».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: