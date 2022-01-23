По словам Беглова, новая система стала более экологичной. «Теперь снег сбрасывать невыгодно, ты не получишь за это деньги. Ты можешь сбросить в реки, каналы, куда-то еще отвезти, но ты за это деньги не получишь. Как и за мусор. Не привез — не получил», — отметил он.

Благодаря отказу от сброса снега и мусора в реки и каналы и неиспользованию реагентов снизились заболеваемость астмой и аллергией, заявил губернатор.

Глава Петербурга также пообещал, что власти города возьмут уборку улиц под свой контроль. «Это важнейшая сфера жизнеобеспечения города, а «лоскутное одеяло» бизнеса не справляется с задачами и злоупотребляет доверием горожан», — подчеркнул он. Беглов также сообщил о том, что в решении вопросов с уборкой и вывозом снега власти столкнулись с «разгильдяйством», а также отсутствием собственных дворников и техники для уборки улиц у многих управляющих компаний, им пришлось прибегать к услугам подрядчиков.



Беглов связал проблему уборки снега и с погодными условиями. «Прошли пять циклонов, плюс температурные «качели»: то растает снег, то лед, скользко», — объяснил он.