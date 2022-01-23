Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, почему в городе решили не сбрасывать снег в реку. О реформировании системы уборки улиц от снега и льда он рассказал ТАСС.
По словам Беглова, новая система стала более экологичной. «Теперь снег сбрасывать невыгодно, ты не получишь за это деньги. Ты можешь сбросить в реки, каналы, куда-то еще отвезти, но ты за это деньги не получишь. Как и за мусор. Не привез — не получил», — отметил он.
Благодаря отказу от сброса снега и мусора в реки и каналы и неиспользованию реагентов снизились заболеваемость астмой и аллергией, заявил губернатор.
Глава Петербурга также пообещал, что власти города возьмут уборку улиц под свой контроль. «Это важнейшая сфера жизнеобеспечения города, а «лоскутное одеяло» бизнеса не справляется с задачами и злоупотребляет доверием горожан», — подчеркнул он. Беглов также сообщил о том, что в решении вопросов с уборкой и вывозом снега власти столкнулись с «разгильдяйством», а также отсутствием собственных дворников и техники для уборки улиц у многих управляющих компаний, им пришлось прибегать к услугам подрядчиков.
Беглов связал проблему уборки снега и с погодными условиями. «Прошли пять циклонов, плюс температурные «качели»: то растает снег, то лед, скользко», — объяснил он.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как относится к критике властей города, в том числе и к песням Сергея Шнурова. По его словам, «не про каждого губернатора сочиняют песни». Напомним, в Адмиралтейском районе Петербурга неизвестные оставили послания Александру Беглову прямо на сугробах. Все они посвящены плохой уборке в городе: «Гора Беглова», «Сугроб Беглова», «Мы просто снег под ногами Беглова».
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