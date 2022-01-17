Статистика дня: только 20% петербуржцев поддерживают QR-коды для посещения общепита

58% петербуржцев считают необходимым введение QR-кодов в местах проведения массовых мероприятий. В самолетах и поездах поддерживают такие меры по 24% и 23% человек соответственно. 20% горожан считают, что QR-коды необходимы в организациях общественного питания, 19% — в учреждениях культуры, а 14% — в непродовольственных магазинах. Однако более половины жителей Петербурга (58%) против введения QR-кодов. Затруднились ответить еще 9% горожан. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

Как выяснили аналитики, опасений по поводу штамма коронавируса «омикрон» стало чуть больше: в декабре 2021 года его боялись 9%, на сегодняшний день — 12%. Однако информация о распространении нового варианта на общественную дискуссию о необходимости введения электронных сертификатов вакцинированных влияет прямо противоположным образом. Каждый второй россиянин не одобряет ввод QR-кодов — это на четверть больше, чем было в ноябре (52 и 42% соответственно). Причем в Петербурге противников электронных сертификатов о вакцинации больше, чем в Москве и Новосибирске: 58, 49 и 47% соответственно.