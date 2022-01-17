Статистика дня: только 20% петербуржцев поддерживают QR-коды для посещения общепита

Только 20% петербуржцев поддерживают введение QR-кодов для посещения заведений общепита. Чаще они поддерживают проверку сертификатов о вакцинации в местах проведения массовых мероприятий.
58% петербуржцев считают необходимым введение QR-кодов в местах проведения массовых мероприятий. В самолетах и поездах поддерживают такие меры по 24% и 23% человек соответственно. 20% горожан считают, что QR-коды необходимы в организациях общественного питания, 19% — в учреждениях культуры, а 14% — в непродовольственных магазинах. Однако более половины жителей Петербурга (58%) против введения QR-кодов. Затруднились ответить еще 9% горожан. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».
Как выяснили аналитики, опасений по поводу штамма коронавируса «омикрон» стало чуть больше: в декабре 2021 года его боялись 9%, на сегодняшний день — 12%. Однако информация о распространении нового варианта на общественную дискуссию о необходимости введения электронных сертификатов вакцинированных влияет прямо противоположным образом. Каждый второй россиянин не одобряет ввод QR-кодов — это на четверть больше, чем было в ноябре (52 и 42% соответственно). Причем в Петербурге противников электронных сертификатов о вакцинации больше, чем в Москве и Новосибирске: 58, 49 и 47% соответственно.
Напомним, в декабре 2020 года петербургский предприниматель Александр Коновалов запустил «Карту сопротивления» с заведениями общепита, продолжающими работать в условиях ограничений по коронавирусу. По его словам, «расчет простой» — если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к несогласному общепиту прислушаются. Спустя несколько дней после появления карты ее было решено закрыть. Тогда авторам удалось «достучаться», а власть «наконец услышала» бизнес. В январе Коновалов стал идеологом бойкота QR-кодов. В нем участвуют уже более 150 организаций: к противникам присоединились магазины и образовательные учреждения.
Ранее в ВОЗ заявили, что более половины всего населения Европы заразится «омикрон»-штаммом коронавируса в течение ближайших 6-8 недель. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь предположила, что при неблагоприятном развитии ситуации с COVID-19 в России число заразившихся может достигнуть ста тысяч в сутки.
Президент Владимир Путин заявил, что страна находится «в очень сложной ситуации», связанной с распространением во всем мире нового штамма. Вариант «омикрон» уже может быть доминирующим в России. Официальные же данные говорят о почти 700 заболевших новой мутацией вируса. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, большая часть пациентов находится в Московском регионе. По прогнозу ученых, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля.
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