«Все сложнее уместить список заведений, пускающих к себе без QR-кода в одном посте. Друзья! Огромное спасибо вам за поддержку, за теплые слова и за репосты! Благодаря вам все больше людей узнают о героях, не боящихся открыто сопротивляться фашисткой сегрегации, несмотря на штрафы. Нас уже 68, мое любимое число, каждый день нас становится больше!» — написал в своем Instagram Коновалов.

«Мы живем в страшное время сбывшихся утопий. «Скотный двор», «1984», «Атлант расправил плечи» — неполный список того, во что невозможно было поверить до 2020-го. Мы стерпели все: выборы на пеньке, новую «конституцию», условно-добровольную вакцинацию... Сейчас и QR-кода стерпим. А дальше что? Будем в собственный туалет по аусвайсу ходить? Отселим непривитых в резервации? Для меня куриные коды это последний рубеж, отделяющий нашу страну от цифрового концлагеря», — ранее объяснял бойкот предприниматель.

В разговоре с «Бумагой» Коновалов заявил, что предприниматели, участвующие в бойкоте QR-кодов, все-таки опасаются закрытий заведений. Правда, «не на столько штрафов, сколько какой-нибудь провокации, ареста за наркотики, например».

В ответ на бойкот прокуратура Петербурга напомнила предпринимателям об ответственности. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа от 500 до 700 тысяч рублей. В случае смерти людей предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В декабре 2020 года Коновалов запустил «Карту сопротивления» с заведениями общепита Петербурга, продолжающими работать в условиях ограничений по коронавирусу. По его словам, «расчет простой» — если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к несогласному общепиту прислушаются. Спустя несколько дней после появления карты ее было решено закрыть. Тогда авторам удалось «достучаться», а власть «наконец услышала» бизнес.