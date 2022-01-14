В Петербурге к осени планирую подготовить проект реставрации сгоревшей «Невской мануфактуры»

В Петербурге подготавливают проект комплексной реставрации «Невской мануфактуры», которая сгорела в апреле 2021года. Предварительные сроки сдачи проекта — август-сентябрь 2022 года. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на председателя КГИОП Сергей Макаров.
Он рассказал, что в Петербурге создали рабочую группу по восстановлению «Невской мануфактуры», в которую вошли специалисты из сферы строительства и промышленной архитектуры. На первом заседании, которое прошло перед новогодними праздниками, представили первые предварительные итоги осмотра.
«Выводы следующие: здание еще нужно дообследовать, так как нужно разобрать завалы после пожара. В целом есть участки стен, которые стоят под собственным весом и у которых отклонение не выше допустимого, поэтому компании, которая будет работать у собственника здания, предстоит провести противоаварийные работы, укрепить их. Есть части стен, которые можно будет использовать в качестве самонесущих при дальнейшей реставрации здания», — заявил Макаров.
Следующее заседание намечено на первый квартал 2022 года. На нем подробнее обсудят детали реставрации здания. Восстанавливать «Невскую мануфактуру» будут за счет частных финансовых вложений, так как здание находится в частной собственности.
«У собственника здания серьезная компания с именем, которая занимается обследованием и, если все сложится, то она будет заниматься и дальнейшим восстановлением здания», — рассказал председатель КГИОП.
Пока неизвестно, как дальше будут использовать здание. Ранее предполагалось, что в «Невской мануфактуре» появится жилье.
Напомним, в апреле 2021 года КГИОП направил исковое заявление об обязании АО «Невская мануфактура» восстановить сгоревшее здание. 30 июня Арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск. Владельцы должны провести работы по реставрации мануфактуры за четыре года.
До этого КГИОП не стал подписывать мировое соглашение с «Невской мануфактурой» и заявил, что хочет зафиксировать все обязательства ответчика через судебные требования. Стороны не сошлись в сроках и размере неустойки. Смольный требует от компании восстановить памятник на Октябрьской набережной, который сгорел во время пожара в апреле этого года.
Днем 12 апреля на Октябрьской набережной в Петербурге загорелась «Невская мануфактура». Погиб один человек — командир отделения пожарно-спасательной части №64 Илья Белецкий, еще три сотрудника МЧС получили травмы. Тушение осложнилось обрушением стен здания — из-за угрозы дальнейшего обрушения к останкам стен не подогнать тяжелую технику. Акционер «Невской мануфактуры» пообещал властям Петербурга восстановить сгоревшее здание на Октябрьской набережной. Свое намерение он выразил в официальном письме губернатору Александру Беглову.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.