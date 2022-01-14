В Петербурге к осени планирую подготовить проект реставрации сгоревшей «Невской мануфактуры»

Он рассказал, что в Петербурге создали рабочую группу по восстановлению «Невской мануфактуры», в которую вошли специалисты из сферы строительства и промышленной архитектуры. На первом заседании, которое прошло перед новогодними праздниками, представили первые предварительные итоги осмотра.

«Выводы следующие: здание еще нужно дообследовать, так как нужно разобрать завалы после пожара. В целом есть участки стен, которые стоят под собственным весом и у которых отклонение не выше допустимого, поэтому компании, которая будет работать у собственника здания, предстоит провести противоаварийные работы, укрепить их. Есть части стен, которые можно будет использовать в качестве самонесущих при дальнейшей реставрации здания», — заявил Макаров.

Следующее заседание намечено на первый квартал 2022 года. На нем подробнее обсудят детали реставрации здания. Восстанавливать «Невскую мануфактуру» будут за счет частных финансовых вложений, так как здание находится в частной собственности.

«У собственника здания серьезная компания с именем, которая занимается обследованием и, если все сложится, то она будет заниматься и дальнейшим восстановлением здания», — рассказал председатель КГИОП.

Пока неизвестно, как дальше будут использовать здание. Ранее предполагалось, что в «Невской мануфактуре» появится жилье.