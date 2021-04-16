Тушение «Невской мануфактуры» продолжается пятые сутки. Началось обрушение стен здания

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Петербургу, 16 апреля на месте возгорания произошло обрушение конструкций и образовались завалы высотой до второго этажа. Для их разбора и последующего тушения необходимо использование тяжелой техники, но на данный момент это невозможно из-за опасности обрушения — поэтому было принято решение продолжить работы по проливке до полной ликвидации тления.

Здание «Невской мануфактуры», ранее известной как Фабрика товарищества шерстяных изделий «Торнтон», «Красный ткач» и Комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана, было построено в 1870 году. Главный производственный корпус с красильней и дымовой трубой располагается на Октябрьской набережной, 50-52. Здание было включено КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». До пожара 12 апреля в здании располагалось предприятие текстильной промышленности по выпуску шерстяных тканей, нетканых материалов, технического сукна.