Акционер «Невской мануфактуры» пообещал властям Петербурга восстановить сгоревшее здание на Октябрьской набережной

Один из акционеров АО «Невская мануфактура» Алексей Устаев направил губернатору Александру Беглову письмо, в котором выразил намерение провести реставрацию сгоревшего здания на Октябрьской набережной, 50 — оно было включено КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

О том, что здание Невской мануфактуры необходимо отреставрировать, ранее заявил губернатор Александр Беглов и председатель КГИОП Сергей Макаров. Как пишет пресс-служба Смольного, по заказу Устаева архитектурная мастерская «Студия 44» подготовила концепцию и проект планировки территории исторического памятника, который был представлен на общественные слушания.

«Я, как акционер АО «Невская мануфактура», обязуюсь выполнить Ваше указание по реставрации сгоревшего здания Невской Мануфактуры в соответствии с историческим обликом с соблюдением норм и требований законодательства об охране памятников и выделить необходимые средства для такого восстановления», — говорится в письме акционера.

Здание «Невской мануфактуры», ранее известной как Фабрика товарищества шерстяных изделий «Торнтон», «Красный ткач» и Комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана, было построено в 1870 году. Главный производственный корпус с красильней и дымовой трубой располагается на Октябрьской набережной, 50-52. В 2001 году здание было включено КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». До пожара 12 апреля в здании располагалось предприятие текстильной промышленности по выпуску шерстяных тканей, нетканых материалов, технического сукна.