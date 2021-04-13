При тушении пожара в здании «Невской мануфактуры» погиб один человек, еще трое пострадали

Главное управление МЧС по Петербургу обнародовало официальные данные о пострадавших при тушении пожара в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной. Погиб один человек — командир отделения пожарно-спасательной части №64 Илья Белецкий, еще три сотрудника МЧС получили травмы.
«Спустя почти десять часов пожар был локализован, а к семи утра его ранг был понижен до № 1-БИС. Вот только ценой тому стала жизнь одного из огнеборцев — командира отделения пожарно-спасательной части №64 Ильи Белецкого. Кроме него во время тушения пожара пострадали еще три сотрудника МЧС, двое из них получили травмы тяжелой степени, они находятся в лечебных учреждениях, и один — легкой. Сведений о других пострадавших не поступало», — говорится в сообщении МЧС.
В настоящий момент на месте пожара проводятся работы по проливке, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания. С родственниками погибшего и пострадавших продолжают работать психологи.
Теперь дознавателям и следственным органам предстоит выяснить, что послужило причиной пожара. В ходе проверки в марте 2021 года надзорными органами МЧС России был выявлен ряд грубых нарушений требований пожарной безопасности. «В установленный срок законные предписания не были исполнены собственниками объекта, в связи с чем в отношении юридического лица был составлен протокол, который был направлен в мировой суд Невского района Санкт-Петербурга», — отмечают в пресс-службе МЧС.
Из-за пожара возбуждено два уголовных дела. Первое — по ч. 1 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности, второе — по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Задержанными по данному делу оказались генеральный директор компании АО «Невская мануфактура» Максим Макеев и его заместитель.
В здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной в Петербурге уже больше суток тушат пожар. Пострадал кошачий приют «Пушистые лапки», чьи помещения находились в эпицентре возгорания, на 4-ом этаже. Хвостатых за эти самые лапки из огня вытаскивали сотрудницы и волонтеры приюта.
Хронологию пожара и его тушения читайте по ссылке.
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