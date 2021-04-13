При тушении пожара в здании «Невской мануфактуры» погиб один человек, еще трое пострадали

«Спустя почти десять часов пожар был локализован, а к семи утра его ранг был понижен до № 1-БИС. Вот только ценой тому стала жизнь одного из огнеборцев — командира отделения пожарно-спасательной части №64 Ильи Белецкого. Кроме него во время тушения пожара пострадали еще три сотрудника МЧС, двое из них получили травмы тяжелой степени, они находятся в лечебных учреждениях, и один — легкой. Сведений о других пострадавших не поступало», — говорится в сообщении МЧС.

В настоящий момент на месте пожара проводятся работы по проливке, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания. С родственниками погибшего и пострадавших продолжают работать психологи.