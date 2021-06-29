Мировое соглашение с «Невской мануфактурой» не стал подписывать Смольный

КГИОП не стал подписывать мировое соглашение с «Невской мануфактурой» и заявил, что хочет зафиксировать все обязательства ответчика через судебные требования. Стороны не сошлись в сроках и размере неустойки. Смольный требует от компании восстановить памятник на Октябрьской набережной, который сгорел во время пожара в апреле этого (2021) года.

Кроме того, Комитет просит АО «Невская мануфактура» в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выполнить комплекс противоаварийных работ на объекте и в течение 48 месяцев выполнить работы по его реставрации. Также КГИОП просит установить неустойку за неисполнение решения суда в установленный срок в размере 100 000 рублей, а в случае дальнейшего неисполнения – по 200 000 рублей ежемесячно, сообщает «Петербургский дневник».

Раннее АО «Невская мануфактура» объявила конкурс на сохранение и консервацию сгоревшего здания на Октябрьской набережной, 50А. Объект культурного наследия регионального значения должен быть сохранен и законсервирован.

Напомним, 12 апреля на Октябрьской набережной в Петербурге загорелось здание «Невской мануфактуры». Спустя четыре часа огонь бушевал на 10 тысячах квадратных метров здания. Локализовать пожар удалось к 22:30, работы по тушению продолжались пять суток.