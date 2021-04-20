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КГИОП через суд потребовал за четыре года восстановить сгоревшее здание «Невской мануфактуры»

КГИОП направил исковое заявление об обязании АО «Невская мануфактура» восстановить сгоревшее здание. На противоаварийные работы отвели полгода, на работы по реставрации — 48 месяцев.

  • Здесь и далее фото: пресс-служба КГИОП 

«Сегодня КГИОП направил в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление об обязании АО «Невская Мануфактура» в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выполнить комплекс противоаварийных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон»» и в течение 48 месяцев — выполнить работы по его реставрации», — говорится в сообщении КГИОП.

Такое Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников просит установить неустойку за неисполнение решения суда в установленный срок в размере 100 тысяч рублей, а случае дальнейшего неисполнения — по 200 тысяч рублей ежемесячно.

Напомним, днем 12 апреля на Октябрьской набережной в Петербурге загорелась «Невская мануфактура». Погиб один человек — командир отделения пожарно-спасательной части №64 Илья Белецкий, еще три сотрудника МЧС получили травмы. Тушение осложнилось обрушением стен здания — из-за угрозы дальнейшего обрушения к останкам стен не подогнать тяжелую технику. Акционер «Невской мануфактуры» пообещал властям Петербурга восстановить сгоревшее здание на Октябрьской набережной. Свое намерение он выразил в официальном письме губернатору Александру Беглову.

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