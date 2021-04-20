КГИОП через суд потребовал за четыре года восстановить сгоревшее здание «Невской мануфактуры»

«Сегодня КГИОП направил в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление об обязании АО «Невская Мануфактура» в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выполнить комплекс противоаварийных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон»» и в течение 48 месяцев — выполнить работы по его реставрации», — говорится в сообщении КГИОП.

Такое Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников просит установить неустойку за неисполнение решения суда в установленный срок в размере 100 тысяч рублей, а случае дальнейшего неисполнения — по 200 тысяч рублей ежемесячно.

Напомним, днем 12 апреля на Октябрьской набережной в Петербурге загорелась «Невская мануфактура». Погиб один человек — командир отделения пожарно-спасательной части №64 Илья Белецкий, еще три сотрудника МЧС получили травмы. Тушение осложнилось обрушением стен здания — из-за угрозы дальнейшего обрушения к останкам стен не подогнать тяжелую технику. Акционер «Невской мануфактуры» пообещал властям Петербурга восстановить сгоревшее здание на Октябрьской набережной. Свое намерение он выразил в официальном письме губернатору Александру Беглову.