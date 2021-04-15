В Петербурге простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим при тушении «Невской мануфактуры»

Прощание с Белецким проходило в пожарной части, где он служил — в присутствии родных, близких, сослуживцев и представителей власти. В полдень началось отпевание и похороны Белецкого на Серафимовском кладбище.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Ильи Белецкого.

В минувшую среду, 14 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград сотрудникам МЧС России. Илья Белецкий посмертно был награжден орденом мужества «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях».

Также были награждены лейтенант внутренней службы Антон Соколов и прапорщик внутренней службы Борис Старковский. Они серьезно пострадали при тушении пожара. По данным МЧС, состояние Старковского врачи расценивают как стабильно тяжелое без ухудшений — сегодня ему будет проведен первый этап хирургического лечения. Антон Соколов, переведенный накануне из НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе в Центр экстренной медицины МЧС, выведен из состояния шока. Первый этап его хирургического лечения запланирован на пятницу, 16 апреля.

Пострадавшие при тушении здания пожарные получат материальную помощь от города. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов. Члены семьи Ильи Белецкого получат 1 миллион рублей. Двое пострадавших пожарных, Борис Старковский и Антон Соколов, получат материальную помощь по 500 тысяч рублей каждый, Артем Нестеров — в размере 300 тысяч рублей.