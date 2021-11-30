Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, сегодня, 30 ноября, на склад ОАО «Фармбаза» поступила вакцина для профилактики коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» в количестве 78 570 комплектов доз. Запас вакцины в городе составляет более 800 тысяч доз.

За минувшую субботу, 27 ноября, в Петербурге привиты первым компонентом вакцины 8 876 человек, всего выполнено 17 796 инъекций. За воскресенье, 28 ноября, первую дозу получили 7 045 человек, сделано 11 812 инъекций. Доля вакцинированного взрослого населения в городе составляет более 54%.

Согласно информационной справке об эпидемической ситуации в Петербурге, по состоянию на 30 ноября на лечении в стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 6 009 человек. Всего в городе открыты 180 пунктов вакцинации от коронавируса, 2 083 896 человек привиты первично (без учета «Спутника Лайт»), 2 214 540 закончили цикл вакцинации.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 468 тысяч, в Москве — 1 миллион 946 тысяч, в Петербурге — 787 тысяч, в мире — 262 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».