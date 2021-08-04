В Петербург поступила самая крупная за все время партия вакцины «Спутник V» — почти 140 тысяч доз

На фармбазу поступила партия вакцины «Спутник V» из 137 400 комплектов доз. Препарат расфасован по две дозы. На сегодняшний день в Петербурге открыто 146 пунктов вакцинации от COVID-19. За весь период привито 1 342 952 человека, из них 1 032 386 полностью завершили цикл вакцинации.

«В Петербурге сформирован основательный запас разных видов вакцины. Каждый желающий может записаться на прививку в удобном для себя месте и в подходящее время. Позаботьтесь о себе и своих близких к сезону возвращения из летних отпусков и началу нового учебного года», — отметил губернатор Александр Беглов.

Записаться на прививку можно через телефонную службу «122», сайт gorzdrav.spb.ru, портал «Госуслуги», а также через колл-центры поликлиник.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 6 миллионов 356 тысяч, в Москве — 1 миллион 516 тысяч, в Петербурге — 536 тысяч, в мире — 199 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область. В Петербурге также ввели обязательную вакцинацию — до 1 октября необходимо привить 80% сотрудников сферы услуг, чиновников и госпредприятий.

Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.