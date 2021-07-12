В Смольном не выявили признаков вспышки коронавируса среди участников «Алых парусов»

В минувшую пятницу прошло ровно две недели со дня праздника. Как сообщила Потехина, после мониторинга «признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия «Алые паруса» не выявлено». Все это время число заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось, отметила она. «Так что в отпуск педагоги ушли со спокойным сердцем», — добавила Потехина.

Также Потехина назвала проведение праздника выпускников «огромной головной болью для всех организаторов», ведь взрослые «очень переживали — не обернётся ли праздник, хотя и на свежем воздухе, для ребят проблемами со здоровьем». Тем не менее, по ее словам, выпускники, которые стали «на целую ночь полноправными хозяевами центра города» были очень счастливы.