В Смольном не выявили признаков вспышки коронавируса среди участников «Алых парусов»

После проведения «Алых парусов» в Смольном проверили состояние заболевших выпускников и членов их семьи по поручению главы федерального «коронавирусного» оперштаба Татьяны Голиковой. Об итогах мониторинга рассказала социальный вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. По ее словам, власти города не заметили вспышки коронавируса среди участников праздника.
В минувшую пятницу прошло ровно две недели со дня праздника. Как сообщила Потехина, после мониторинга «признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия «Алые паруса» не выявлено». Все это время число заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось, отметила она. «Так что в отпуск педагоги ушли со спокойным сердцем», — добавила Потехина.
Также Потехина назвала проведение праздника выпускников «огромной головной болью для всех организаторов», ведь взрослые «очень переживали — не обернётся ли праздник, хотя и на свежем воздухе, для ребят проблемами со здоровьем». Тем не менее, по ее словам, выпускники, которые стали «на целую ночь полноправными хозяевами центра города» были очень счастливы.
Напомним, в ночь на 26 июня в Петербурге прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса» — с толпами уже бывших школьников без самок, речью губернатора Беглова и проходом брига «Россия». По этому поводу высказались организаторы фестивалей — многие из них были вынуждены отменить свои летние мероприятия, писатель Александр Цыпкин, цирковой артист и телеведущий Эдгард Запашный, а также неравнодушные петербуржцы. По официальным подсчетам Смольного, «Алые паруса» посетили почти 40 тысяч выпускников. В Кремле заявили, что праздник прошел без коронавирусных нарушений. Специалисты также считают, что мероприятие такого масштаба не повлияет на рост заболеваемости от COVID-19.
Также губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил решение властей провести праздник выпускников «Алые паруса» в 2021 году в очном формате. В Смольном «прислушались к пожеланиям родительской общественности» и «не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни».
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