Толпы выпускников, речь губернатора и проход брига «Россия»: вот как прошли «Алые паруса» в Петербурге

В ночь на 26 июня в Петербурге прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Показываем, как это было.
Центральные улицы и набережные как всегда были перекрыты для народных гуляний. В этом году на «Алые паруса» пускали только выпускников — им нужно было пройти два пропускных пункта. Возде входа образовывались очереди, и, судя по роликам, практически никто не надевал маски.
В 22:00 начался концерт на Дворцовой площади с участием Светланы Лободы, Cream Soda и Niletto. Также губернатор города Александр Беглов выступил с речью перед выпускниками. Он назвал Петербург «самым лучшим городом земли» и обратился к молодым людям как к «наследникам».
«Вы на Дворцовой, и это ваша победа. Город выстоит. Россия будет… сильной. Праздник состоится! Такая ночь только раз в жизни. Спасибо родителям, учителям. Они вас вырастили. Теперь черед за вами. Перед вами открыты все пути. Вам принадлежит будущее города, будущее России. А сегодня вы здесь, на Дворцовой: и вам, и только вам принадлежит центр города», — сказал он. После его речи выпускники скандировали: «Россия». В завершении своей речи Беглов попытался ударить в рынду, но веревка оборвалась.
Завершился праздник салютом, а также появлением брига «Россия» на Неве.
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