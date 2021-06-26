Толпы выпускников, речь губернатора и проход брига «Россия»: вот как прошли «Алые паруса» в Петербурге

В 22:00 начался концерт на Дворцовой площади с участием Светланы Лободы, Cream Soda и Niletto. Также губернатор города Александр Беглов выступил с речью перед выпускниками. Он назвал Петербург «самым лучшим городом земли» и обратился к молодым людям как к «наследникам».

«Вы на Дворцовой, и это ваша победа. Город выстоит. Россия будет… сильной. Праздник состоится! Такая ночь только раз в жизни. Спасибо родителям, учителям. Они вас вырастили. Теперь черед за вами. Перед вами открыты все пути. Вам принадлежит будущее города, будущее России. А сегодня вы здесь, на Дворцовой: и вам, и только вам принадлежит центр города», — сказал он. После его речи выпускники скандировали: «Россия». В завершении своей речи Беглов попытался ударить в рынду, но веревка оборвалась.