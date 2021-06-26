«Разброд и шатание»: как отреагировали на проведение «Алых парусов» организаторы фестивалей и петербуржцы

Идеолог промокомьюнити m_division, организатор летнего фестиваля электронной музыки, искусства и городской культуры Gamma

Это в Петербурге, где сейчас любое мероприятие более 75 человек нужно согласовывать с Комитетом по культуре и Роспотребнадзором. И они, конечно, не согласовывают никаких массовых мероприятий. Просто отзывают ранее подписанные согласования или запрещают прямо в день проведения. Организаторы несут огромные убытки, когда вся ивент-индустрия итак на коленях уже полтора года, но это никого не волнует. И в это же время на Дворцовой... У них своя, параллельная вселенная.