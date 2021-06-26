«Разброд и шатание»: как отреагировали на проведение «Алых парусов» организаторы фестивалей и петербуржцы

В ночь с 25 на 26 июня в Петербурге состоялся праздник выпускников «Алые паруса», несмотря на рост заболеваемости COVID-19 и новые ограничения. Полюбоваться на бриг «Россия» и салюты пришли около 40 тысяч человек — и, судя по кадрам в социальных сетях, практически никто не соблюдал социальную дистанцию и не носил маски. По этому поводу высказались организаторы фестивалей — многие из них были вынуждены отменить свои летние мероприятия, писатель Александр Цыпкин, цирковой артист и телеведущий Эдгард Запашный, а также неравнодушные петербуржцы.
ИВАН ЛОГОС
Идеолог промокомьюнити m_division, организатор летнего фестиваля электронной музыки, искусства и городской культуры Gamma
Это в Петербурге, где сейчас любое мероприятие более 75 человек нужно согласовывать с Комитетом по культуре и Роспотребнадзором. И они, конечно, не согласовывают никаких массовых мероприятий. Просто отзывают ранее подписанные согласования или запрещают прямо в день проведения. Организаторы несут огромные убытки, когда вся ивент-индустрия итак на коленях уже полтора года, но это никого не волнует. И в это же время на Дворцовой... У них своя, параллельная вселенная.
Учредитель VK Fest и генеральный продюсер «Радио Рекорд»
Когда за один вечер случилось зрительских контактов больше, чем в концертной индустрии за год...Что теперь сказать зрителям отмененных и перенесенных концертов?
Идеолог фестиваля музыки и искусства Odyssey
Слегка подташнивает, когда смотришь на полную Дворцовую бухих детей и вспоминаешь ковидные ограничения для фестивалей.
Своим мнением также решили поделиться пользователи сети. Они сравнили «Алые паруса» с «Пиром во время чумы» и заявили, что в Петербурге «официально отменили пандемию».
1) Заканчиваешь школу с мечтами куда-нибудь поступить;— Ультравасилий и кот (@g_o_n_z_o) June 25, 2021
2) Идёшь тусить на «Алые паруса»;
3) Поступаешь в морг
Коротко про алые паруса— Святой Лизуний👅 придумал слово оКУНИвание (@FARTALITY2) June 26, 2021
С корабля на ивл
Бессмертный полк отменили из-за опасности пандемии, но во время мероприятия "Алые паруса" ковид, видимо, отдыхал в Краснодарском крае.— Очень_грустный_MoZaRTъ (@MZRT_RU) June 26, 2021
Власти провели Алые Паруса в пандемию потому что хотят сократить популяцию зумеров.— боевой колобок (@chabandaria_) June 26, 2021
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