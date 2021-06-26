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«Разброд и шатание»: как отреагировали на проведение «Алых парусов» организаторы фестивалей и петербуржцы

В ночь с 25 на 26 июня в Петербурге состоялся праздник выпускников «Алые паруса», несмотря на рост заболеваемости COVID-19 и новые ограничения. Полюбоваться на бриг «Россия» и салюты пришли около 40 тысяч человек — и, судя по кадрам в социальных сетях, практически никто не соблюдал социальную дистанцию и не носил маски. По этому поводу высказались организаторы фестивалей — многие из них были вынуждены отменить свои летние мероприятия, писатель Александр Цыпкин, цирковой артист и телеведущий Эдгард Запашный, а также неравнодушные петербуржцы.

ИВАН ЛОГОС

Идеолог промокомьюнити m_division, организатор летнего фестиваля электронной музыки, искусства и городской культуры Gamma

Это в Петербурге, где сейчас любое мероприятие более 75 человек нужно согласовывать с Комитетом по культуре и Роспотребнадзором. И они, конечно, не согласовывают никаких массовых мероприятий. Просто отзывают ранее подписанные согласования или запрещают прямо в день проведения. Организаторы несут огромные убытки, когда вся ивент-индустрия итак на коленях уже полтора года, но это никого не волнует. И в это же время на Дворцовой... У них своя, параллельная вселенная.

АНДРЕЙ РЕЗНИКОВ

Учредитель VK Fest и генеральный продюсер «Радио Рекорд» 

Когда за один вечер случилось зрительских контактов больше, чем в концертной индустрии за год...Что теперь сказать зрителям отмененных и перенесенных концертов?

АЛЕКСЕЙ ИЗОТОВ

Идеолог фестиваля музыки и искусства Odyssey

Слегка подташнивает, когда смотришь на полную Дворцовую бухих детей и вспоминаешь ковидные ограничения для фестивалей.

Своим мнением также решили поделиться пользователи сети. Они сравнили «Алые паруса» с «Пиром во время чумы» и заявили, что в Петербурге «официально отменили пандемию».

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