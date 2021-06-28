Специалисты считают, что «Алые паруса» не повлияют на рост заболеваемости от COVID-19

Несмотря на то, что в этом году на праздник пускали только школьников в сопровождении педагогов, все равно на Дворцовой площади собрались почти 40 тысяч человек, большая часть из которых пренебрегала правилами профилактики COVID-19 и социальной дистанцией.

«Я думаю, что проведение «Алых парусов» не очень сильно отразится на эпидемиологической ситуации. Это было на улице, был ветер. Там было трудно получить заражающую дозу», – сообщает Владислав Жемчугов, иммунолог.

Также Жемчугов добавил, что способность вируса заражать сейчас падает, поэтому праздник едва ли плохо скажется на ковид-обстановке.

Напомним, что в городе весьма удручающая эпидемиологическая обстановка, а в ночь на 26 июня в Петербурге прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса» — с толпами выпускников без средств индивидуальной защиты, речью губернатора Беглова и проходом брига «Россия». По этому поводу высказались организаторы фестивалей — многие из них были вынуждены отменить свои летние мероприятия, писатель Александр Цыпкин, цирковой артист и телеведущий Эдгард Запашный, а также неравнодушные петербуржцы.