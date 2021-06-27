В Смольном заявили о том, что «Алые паруса» посетили почти 40 тысяч выпускников

Напомним, в ночь на 26 июня в Петербурге прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса» — с толпами выпускников, речью губернатора Беглова и проходом брига «Россия». По этому поводу высказались организаторы фестивалей — многие из них были вынуждены отменить свои летние мероприятия, писатель Александр Цыпкин, цирковой артист и телеведущий Эдгард Запашный, а также неравнодушные петербуржцы.