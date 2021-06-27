В Смольном заявили о том, что «Алые паруса» посетили почти 40 тысяч выпускников

Праздник «Алые паруса» посетили около 39 тысяч выпускников. Такие данные опубликовало издание 78.ru со ссылкой на Комитет по образованию.
В частности, на празднике присутствовали 30 тыс. выпустившихся из школ учеников, остальные 9000 — из учреждений СПО. Однако в комитете добавили, что эти цифры лишь примерные — их уже озвучивали до «Алых парусов» исходя из количества приглашений.
Напомним, в ночь на 26 июня в Петербурге прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса» — с толпами выпускников, речью губернатора Беглова и проходом брига «Россия». По этому поводу высказались организаторы фестивалей — многие из них были вынуждены отменить свои летние мероприятия, писатель Александр Цыпкин, цирковой артист и телеведущий Эдгард Запашный, а также неравнодушные петербуржцы.
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