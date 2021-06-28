«Не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни»: Александр Беглов — об «Алых парусах» в 2021 году

Из еженедельного радиообращения к петербуржцам, цитата по «Фонтанке»:

Выпуск 2021 года не остался в стороне от вызовов времени. Наши ребята заслужили выпускной в очном формате. Мы дали им такую возможность. Прислушались к пожеланиям родительской общественности. Не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни.

Освободили для них центр Петербурга, создали обширную зону безопасности. Организовали входной контроль. По требованию Роспотребнадзора отказались от всех сопровождающих за исключением учителей, имеющих высокий уровень антител. При выдаче билетов мы предупредили каждого, что окончательный выбор остается за ним. Рассказали о возможных рисках, о необходимости использовать средства индивидуальной защиты.