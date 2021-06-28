«Не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни»: Александр Беглов — об «Алых парусах» в 2021 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил решение властей провести праздник выпускников «Алые паруса» в 2021 году в очном формате. В Смольном «прислушались к пожеланиям родительской общественности» и «не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни».
Александр Беглов
Из еженедельного радиообращения к петербуржцам, цитата по «Фонтанке»:
Выпуск 2021 года не остался в стороне от вызовов времени. Наши ребята заслужили выпускной в очном формате. Мы дали им такую возможность. Прислушались к пожеланиям родительской общественности. Не стали лишать 40 тысяч человек праздника, который бывает только раз в жизни.
Освободили для них центр Петербурга, создали обширную зону безопасности. Организовали входной контроль. По требованию Роспотребнадзора отказались от всех сопровождающих за исключением учителей, имеющих высокий уровень антител. При выдаче билетов мы предупредили каждого, что окончательный выбор остается за ним. Рассказали о возможных рисках, о необходимости использовать средства индивидуальной защиты.
Напомним, в ночь на 26 июня в Петербурге прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса» — с толпами уже бывших школьников без самок, речью губернатора Беглова и проходом брига «Россия». По этому поводу высказались организаторы фестивалей — многие из них были вынуждены отменить свои летние мероприятия, писатель Александр Цыпкин, цирковой артист и телеведущий Эдгард Запашный, а также неравнодушные петербуржцы. По официальным подсчетам Смольного, «Алые паруса» посетили почти 40 тысяч выпускников. В Кремле заявили, что праздник прошел без коронавирусных нарушений. Специалисты также считают, что мероприятие такого масштаба не повлияет на рост заболеваемости от COVID-19.
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