В Кремле считают, что «Алые паруса» прошли без коронавирусных нарушений. В центре Петербурга собрались 40 тысяч выпускников

«Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного региона и конкретного города. Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы и в Санкт-Петербурге — и они реализовались на месте», — заявил Песков, отвечая на вопрос, кто должен нести ответственность, если после такого мероприятия последует вспышка заболеваемости коронавирусом.

При этом пресс-секретарь президента признал, что «вспышка коронавируса идет действительно активно и в Москве, к сожалению, и в Санкт-Петербурге». «Большая нагрузка на систему здравоохранения. Здесь просто, естественно, власти регионов очень внимательно следят за ситуацией, за тем, как она меняется. Ответственность кого-то за продолжение вспышки — ну, здесь по истечении какого-то количества дней будет понятно, мы с вами все увидим статистику — есть ли резкий скачок или нет», — добавил Песков.

Напомним, в ночь на 26 июня в Петербурге прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса» — с толпами уже бывших школьников, речью губернатора Беглова и проходом брига «Россия». По этому поводу высказались организаторы фестивалей — многие из них были вынуждены отменить свои летние мероприятия, писатель Александр Цыпкин, цирковой артист и телеведущий Эдгард Запашный, а также неравнодушные петербуржцы. По официальным подсчетам Смольного, «Алые паруса» посетили почти 40 тысяч выпускников. Специалисты считают, что мероприятие такого масштаба не повлияют на рост заболеваемости от COVID-19.