Какие ограничения по COVID-19 могут ввести в Петербурге после окончания Евро-2020? Власти рассматривают все варианты

Когда именно в Петербурге будут введены новые ограничения по коронавирусу и будут ли вообще, в Смольном не уточняют — но отмечают, что отставание от столицы по эпидемиологической ситуации обычно составляет одну-две недели. Как пишет «Фонтанка», решение с большой долей вероятности будет принято после последнего матча Евро-2020, который пройдет на «Газпром Арене» 2 июля.

Вот какие ограничения уже действуют в Петербурге:

С 17 июня запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания, работа детских комнат в ресторанах и кафе; работа фуд-кортов и фуд-плейсов (за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станций, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки); работа ресторанов с 2:00 до 6:00 (за исключением обслуживания навынос, в номера гостиниц, доставки на дом, а также производственных столовых). В торговых центрах запрещается работа детских комнат и объектов развлечения и досуга (за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров); торговля и оказание услуг на островках.

С 17 июня наполняемость залов кинотеатров сокращена с 75% до 50%.

С 21 июня запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. На конгрессно-выставочные, торжественные и иные мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, посетители будут допускаться только с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за 3 дня до дня проведения мероприятия. Общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек. Иное количество может быть согласовано Управлением Роспотребнадзора по Петербургу.

С 20 июня усиливаются меры предосторожности при посещении фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года: в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3 000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» — до 1 000 человек.

С 22 июня деятельность в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортном будет разрешена при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности. Его примерную форму согласно рекомендациям Управления Роспотребнадзора по Петербургу до 21 июня обновит Комитет по транспорту.

До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц.

Вузам рекомендовано обеспечить проведение мероприятий по стимулированию вакцинации среди студентов (курсантов).