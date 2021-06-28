Какие ограничения по COVID-19 могут ввести в Петербурге после окончания Евро-2020? Власти рассматривают все варианты

На прошлой неделе власти Петербурга заявили о возможном введении новых ограничений по коронавирусу. Все зависит от темпов вакцинации. В случае, если они будут низкими, в Смольном рассматривают любые варианты — от введения ресторанов, свободных от коронавируса, до ковид-паспортов для бизнеса. Рассказываем, к чему стоит готовиться с наступлением июля.
-
Фото: Shutterstock.com
Когда именно в Петербурге будут введены новые ограничения по коронавирусу и будут ли вообще, в Смольном не уточняют — но отмечают, что отставание от столицы по эпидемиологической ситуации обычно составляет одну-две недели. Как пишет «Фонтанка», решение с большой долей вероятности будет принято после последнего матча Евро-2020, который пройдет на «Газпром Арене» 2 июля.
Вот какие ограничения уже действуют в Петербурге:
С 17 июня запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания, работа детских комнат в ресторанах и кафе; работа фуд-кортов и фуд-плейсов (за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станций, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки); работа ресторанов с 2:00 до 6:00 (за исключением обслуживания навынос, в номера гостиниц, доставки на дом, а также производственных столовых). В торговых центрах запрещается работа детских комнат и объектов развлечения и досуга (за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров); торговля и оказание услуг на островках.
С 17 июня наполняемость залов кинотеатров сокращена с 75% до 50%.
С 21 июня запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. На конгрессно-выставочные, торжественные и иные мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, посетители будут допускаться только с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за 3 дня до дня проведения мероприятия. Общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек. Иное количество может быть согласовано Управлением Роспотребнадзора по Петербургу.
С 20 июня усиливаются меры предосторожности при посещении фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года: в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3 000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» — до 1 000 человек.
С 22 июня деятельность в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортном будет разрешена при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности. Его примерную форму согласно рекомендациям Управления Роспотребнадзора по Петербургу до 21 июня обновит Комитет по транспорту.
До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц.
Вузам рекомендовано обеспечить проведение мероприятий по стимулированию вакцинации среди студентов (курсантов).
Вот какие ограничения уже действуют в Москве:
Объявлена обязательная вакцинация некоторых категорий граждан. Привиться от коронавируса обязаны не менее 60% работников сфер услуг, транспорта, торговли, общепита, образования и других.
С 28 июня работодатели обязаны перевести на дистанционный режим 30% сотрудников, не получивших прививку от коронавируса.
С 28 июня посещать кафе и рестораны можно только при предъявлении специального QR-кода. Его могут получить те, кто завершил полный курс вакцинации от коронавируса, в течение полугода до момента визита в кафе перенес COVID-19 (факт заболевания должен быть зафиксирован медиками) либо не позднее трех суток до этого получил отрицательный результат ПЦР-теста.
С 12 июля те же правила будут действовать для посещения летних кафе.
Плановую помощь в больницах оказывают только вакцинированным. Требование не касается экстренной госпитализации и случаев, когда прививка пациенту противопоказана.
Для посетителей закрыты фуд-корты, детские игровые комнаты и объекты городской инфраструктуры в парках — детские и спортивные площадки, беседки и другие объекты, с которыми могут контактировать люди. Скамейками пользоваться разрешено.
Вот какие ограничения уже действуют в Ленинградской области:
Руководители государственных и муниципальных учреждений, а также частных организаций и ИП в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищного коммунального хозяйства и энергетики, торговли, транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат обязаны обеспечить проведение вакцинации против COVID-19 минимум 80% своих сотрудников.
Плановая госпитализация в стационары и плановая медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических подразделениях во всем регионе возможна лишь при состояниях, когда отсрочка оказания помощи угрожает жизни и здоровью.
Объекты развлечений, в том числе ночные клубы и дискотеки, в «красной» зоне смогут работать только до 23:00 и при заполняемости не более 50% мест; в «желтой» ― до 2:00 и при заполняемости не более 50% мест, а в «зеленой» ― до 2:00 без ограничений количества.
Кинотеатры, театры, концертные организации и дома культуры могут проводить мероприятия в желтой зоне при условии заполняемости не более 50% мест и с обязательным использованием масок, а в зеленой ― деятельность разрешена при условии заполняемости не более 75% мест и с обязательным использованием масок.
Во всех зонах временно приостановлена работа детских игровых комнат расположенных на территории торговых центров, торговых комплексов.
Музеи в «красной» зоне смогут проводить экскурсии на открытом воздухе для групп до 20 человек и маршрутизацией посетителей, исключающей встречные потоки с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент. Помещения смогут посещать не более одного человека на 7 кв. м с обязательным использованием масок и соблюдением социальной дистанции 1,5 м. В «желтой» зоне ― количество человек в группе для экскурсии на открытом воздухе не должно превышать 25 человек, а в помещениях не должно быть более одного человека на 4 кв. м.
Салоны красоты и парикмахерские в «зеленой» зоне теперь должны использовать до 75% посадочных мест, а также следить за соблюдением дистанции 1,5 м между посетителями в зоне ожидания. Использование масок ― обязательно.
Предприятия общепита в «красной» зоне могут продолжать работу при 50% заполняемости и расстоянием между столами не менее 1,5 м. Обслуживание посетителей с 2:00 до 06:00 может быть только навынос или с доставкой заказов. Общепит в «зеленой» зоне должен обеспечить расстояние между столами не менее 1,5 м т обработку посуды при 95 градусах, или использовании одноразовой посуды. Исключения ― производственные столовые для работников предприятий, а также кафе на территории железнодорожных, морских и автобусных вокзалов, автозаправочных станций.
МФЦ в «красной» смогут принимать вакцинированных граждан без предварительной записи для осуществления определенного ряда услуг. Для полного перечня услуг сохраняется предзапись. В «желтой» и «зеленой» зонах в МФЦ введена обязательная запись для тех, кто не успел сделать прививку.
Напомним, ранее стало известно, что три региона России вводят ограничения для невакцинированных от коронавируса туристов. Теперь от приезжающих в Краснодарский край, Карелию и Псковскую область потребуют ПЦР-тест или сертификат о прохождении вакцинации. Эксперты считают, что туристы уже привыкли к реальностям пандемии, поэтому новые правила для них не станут шоком.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.