Три региона России вводят ограничения для невакцинированных от коронавируса туристов

Краснодарский край:

С 1 июня принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах и санаториях будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа эту меру планируют ужесточить — и начать принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

Республика Карелия:

С 15 июня гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения будут принимать туристов только при наличии у них ПЦР-тестов или справок, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса. Тест на COVID-19 должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до прибытия.

Псковская область:

С 27 июня гостиницы, пансионаты, дома отдыха и турбазы обязаны принимать постояльцев только при наличии сертификата о вакцинации или справки об отрицательном тесте на коронавирус. ПЦР-тест должен быть сделан за 3 дня до заезда. Также подойдет справка о наличии достаточного количества антител к COVID-19.

Эксперты считают, что туристы уже привыкли к реальностям пандемии, поэтому новые правила для них не станут шоком. «Туроператоры и туристы уже понимают, что ПЦР-тесты, сертификаты о вакцинации, справки об антителах — это новая туристическая реальность, с которой придется прожить этот сезон. Так что новые требования об отдыхе в Карелии и Псковской области не будут решающим фактором аннуляций поездок», — приводит Ассоциация туроператоров слова представителей Национального туроператора АЛЕАН.

Напомним, со следующей недели попасть в заведения общепита Москвы смогут только люди с антителами к коронавирусу. Наличие защиты подтверждается специальным QR-кодом. Оперштаб Москвы разъяснил, как будут работать коды для посещения ресторанов и мероприятий. И потребуются они не только жителям столицы.