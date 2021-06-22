Ленобласть вводит добровольные ковид-паспорта для бизнеса. Они позволят избежать коронавирусных ограничений

Те организации, которые захотят выйти из-под действующих в конкретной зоне ограничений, смогут оформить такие «паспорта», предоставив в районную администрацию документы о количестве сотрудников — вакцинированных, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, имеющих антитела к коронавирусу или медотвод от прививок. Если в сумме количество сотрудников этих категорий достигнет 80%, организация получит паспорт ковидной безопасности, согласованный Роспотребнадзором.

Для остальных продолжат действовать ограничения в соответствии с зоной «светофора», к которой относится территория. Распоряжение о порядке выдачи паспортов будет подписано в ближайшие дни. В июле планируется завести эту госуслугу в систему МФЦ.

Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, решение о вакцинации все жители Ленинградской области вольны принимать самостоятельно. Никаких санкций за отказ от прививки не предусмотрено. Равно как и санкций для организаций, которые не будут получать паспорта ковидной безопасности.

Напомним, ранее власти Ленинградской области приняли решение стимулировать население к прохождению вакцинации от коронавируса. Помимо обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан, в регионе запрещают работать общепиту и предприятиям сферы услуг, работники которых не получили прививку.