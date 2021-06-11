C 12 июня на месяц ограничат максимальное количество посетителей мероприятий в Петербурге

«В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий», — говорится в сообщении правительства.

В этот период максимальное количество посетителей мероприятий не может превышать 3 тысяч человек. При этом сами мероприятия проводятся в помещениях только по согласованию с Комитетом по культуре Петербурга.

При проведении культурных и зрелищных мероприятий на открытом воздухе их организаторы должны будут обеспечить соблюдение требований специального регламента, который до 11 июня будет утвержден Комитетом по культуре Петербурга.

Напомним, новый рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге был зафиксирован по итогам прошлой недели. Как считает губернатор Александр Беглов, он связан с цикличностью вирусной активности.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 167 тысяч, в Москве — 1 миллион 214 тысяч, в Петербурге — 448 тысяч, в Ленинградской области — 46 тысяч, в мире — 174 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.