По итогам прошлой недели в Петербурге зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Беглов связал его с «цикличностью вирусной активности»

«По итогам прошлой недели в городе зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Он связан с цикличностью вирусной активности. Правительство Петербурга принимает все необходимые меры, созданы резервы», — заявил Беглов в ходе еженедельного радиообращения.

Он призвал горожан принять участие в вакцинации, отметив, что «на сегодня петербуржцам доступны на выбор три вакцины».

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 135 тысяч, в Москве — 1 миллион 201 тысячу, в Петербурге — 445 тысяч, в Ленинградской области — 45 тысяч, в мире — 173 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.