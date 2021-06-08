Предпринимателям в Петербурге придется привести торговые объекты в соответствие с требованиями UEFA, чтобы работать у фан-зон и стадиона на Евро-2020

Сегодня в СМИ появилась информация о планах властей Петербурга ввести запрет на работу ларьков, киосков и летних веранд, расположенных в радиусе двух километров от стадиона в период Евро-2020. Однако Смольный пообещал не изгонять малый бизнес — для того, малые предприниматели они продолжали работать, им потребуется привести торговые объекты в соответствие с требованиями UEFA.
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Фото: Shutterstock.com
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга опубликовал разъяснения о правилах торговли во время матчей чемпионата Европы по футболу. По правилам проведения Евро-2020, торговая деятельность на стадионах, в радиусе двух километров от них, а также в других местах проведения чемпионата ограничивается в дни проведения матчей и предшествующий им день. Для ведения торговли необходимо получить официальное письменное согласие UEFA, а также привести внешний вид торговых объектов в соответствие с требованиями UEFA.
В соответствии с официальным письменным ответом UEFA, представленным 23 марта 2021 года:
- Во всех стационарных торговых объектах может осуществляться деятельность при условии сохранения внешнего вида фасадов и брендирования, зафиксированных на фотографиях, приложенных к перечню;
- Во всех нестационарных объектах, а также объектах, открытых с целью осуществления в них предпринимательской деятельности, направленной на привлечение зрителей и участников Чемпионата, не допускается осуществление деятельности в дни проведения матчей Чемпионата и предшествующий им день.
В случае невозможности демонтажа нестационарных объектов, в них не должна осуществляться торговая деятельность и размещаться брендирование. Исключение распространяется только на продукцию коммерческих партнеров чемпионата.
При этом на летние террасы ресторанов и отдельные летние кафе, которые с точки зрения городского закона считаются НТО, эти ограничения не распространяются. Они смогут продолжить работу, пояснил «Фонтанке» замглавы КППИТ Александр Ситов. Как отмечают в комитете, правительством Петербурга «достигнута договоренность с UEFA о возможности торговли в нестационарных торговых объектах продуктами питания на вынос без брендирования и какого-либо ассоциирования с Чемпионатом Европы по футболу».
Также власти подготовили список из 297 стационарных и 150 нестационарных торговых объектов, которые находятся возле стадиона и фан-зон, и договорились с UEFA о том, что последние смогут продолжить работу. Посмотреть его можно здесь.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся семь игр: Бельгия—Россия (12 июня), Польша—Словакия (14 июня), Финляндия—Россия (16 июня), Швеция—Словакия (18 июня), Финляндия—Бельгия (21 июня), Швеция—Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.
Несмотря на перенос чемпионата на год, УЕФА сохранил название, поскольку турнир приурочен к 60-летию первого Кубка Европы. Иностранные болельщики смогу въехать в Россию без виз. Матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут с заполняемостью трибун на 50%. Кроме того, теперь в Петербурге пройдет сразу шесть матчей, а также один из четвертьфиналов. Город примет перенесенные из Дублина и Бильбао состязания. После первого петербургского матча Евро-2020 метро будет работать всю ночь.
Уже сейчас можно пройти квест-экскурсию по Петербургу, запущенную оргкомитетом. Также посмотрите на копию «Газпром Арены» из почти 12 тысяч деталей LEGO. В период Евро-2020 будут действовать ограничения на продажу алкоголя в стекле — его нельзя будет купить возле фан-зон и стадиона на Крестовском острове. Также утвержден порядок бесплатного проезда и провоза багажа в период проведения матчей — рассказываем, кто и когда сможет воспользоваться этим правом. А фан-зону на Конюшенной площади украсят стрит-артом в футбольной тематике.
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