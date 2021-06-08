Предпринимателям в Петербурге придется привести торговые объекты в соответствие с требованиями UEFA, чтобы работать у фан-зон и стадиона на Евро-2020

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга опубликовал разъяснения о правилах торговли во время матчей чемпионата Европы по футболу. По правилам проведения Евро-2020, торговая деятельность на стадионах, в радиусе двух километров от них, а также в других местах проведения чемпионата ограничивается в дни проведения матчей и предшествующий им день. Для ведения торговли необходимо получить официальное письменное согласие UEFA, а также привести внешний вид торговых объектов в соответствие с требованиями UEFA.

В соответствии с официальным письменным ответом UEFA, представленным 23 марта 2021 года:

Во всех стационарных торговых объектах может осуществляться деятельность при условии сохранения внешнего вида фасадов и брендирования, зафиксированных на фотографиях, приложенных к перечню;

Во всех нестационарных объектах, а также объектах, открытых с целью осуществления в них предпринимательской деятельности, направленной на привлечение зрителей и участников Чемпионата, не допускается осуществление деятельности в дни проведения матчей Чемпионата и предшествующий им день.

В случае невозможности демонтажа нестационарных объектов, в них не должна осуществляться торговая деятельность и размещаться брендирование. Исключение распространяется только на продукцию коммерческих партнеров чемпионата.

При этом на летние террасы ресторанов и отдельные летние кафе, которые с точки зрения городского закона считаются НТО, эти ограничения не распространяются. Они смогут продолжить работу, пояснил «Фонтанке» замглавы КППИТ Александр Ситов. Как отмечают в комитете, правительством Петербурга «достигнута договоренность с UEFA о возможности торговли в нестационарных торговых объектах продуктами питания на вынос без брендирования и какого-либо ассоциирования с Чемпионатом Европы по футболу».

Также власти подготовили список из 297 стационарных и 150 нестационарных торговых объектов, которые находятся возле стадиона и фан-зон, и договорились с UEFA о том, что последние смогут продолжить работу. Посмотреть его можно здесь.