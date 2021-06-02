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Гид по лету в Новой Голландии: чем заняться на острове в юбилейный (уже 10!) сезон

Уже 10 лет мы стабильно на острове. Первую круглую дату, декаду и юбилейное время Х (если римскими) Новая Голландия отмечает летним сезоном из более двух сотен событий. Все важнейшее — в нашем гиде!

  • Варвара Шмыкова

«Летний театр в Бутылке»

Двор «Бутылки» переродился в кэмп-кабаре с алой крышей на случай дождя и театральным буфетом от Дмитрия Блинова.

Главным локусом камерных ивен­тов на три летних месяца станет круглый двор «Бутылки», кото­рый архитектор Люба Леонтьева переосмыслила в духе винтажных кабаре (вроде шуточной «Летучей мыши» антрепренера и конфе­рансье Серебряного века Никиты Балиева!) и гротескных париж­ских театров-гиньолей для детей райка. Мы уже подпевали нашей кавер-герл Варваре Шмыковой, актрисе «Гоголь-центра» Рите Крон, участнице ВИА «Татьяна» Мириам Сехон и джаз-оркестру под управле­нием Петра Востокова на открытии про­екта в конце мая.  А еще слушали новый альбом Water Movements неоакадемиста Глеба Колядина. Дальше — больше.

Сюда стремимся не только ради концертов и перформансов (они буквально каждый уикенд — с четверга по вос­кресенье!), но и в Buffet by Oggi от команды Oggi Bistro: шеф Дмитрий Блинов и его команда отказали стереотипным театральным бутербродам с заветрившимися салями и икрой и сказали «да» тартарам, карпаччо и панини с пино нуар, менье и шардоне.

  • Диана Вишнева

  • «Я шагаю по Москве», Евгений Серзин

  • Павел Деревянко

  • «Вот и все, что вам нужно знать о ди­рижировании»

Театр в «Летнем театре в Бутылке»

На круглой сцене кабаре будут и стендап про карантин от учеников Григория Добрыгина, и сатира 1920-х в исполнении Павла Деревянко.

«Я шагаю по Москве»

Независимое объеди­нение «Невидимый театр» режиссера Семена Серзина в спектакле-концерте по дневникам сценариста-шестидесятника Генна­дия Шпаликова доказы­вает, что бывает все на свете хорошо. Правда, в чем дело, поймешь сразу — в невероятной энергии брата Семена, актера Евгения Серзина, который играет главную (и единственную) роль.

6 июня

«Гоголь. Шнитке. Мертвые души»

Моноспектакль актера Александра Филиппенко постро­ен на минимализме и контрапункте. Последние главы «Мертвых душ» — те самые про птицу-тройку Русь — звучат под музыку Шнитке, написанную компо­зитором к советской экранизации поэмы Гоголя с Калягиным — Чичиковым.

13 июня

Balkon fest: «Идеальная пара: Деревян­ко/Андрианов. Сатира 1920-x и 2020-x»

Проект Balkon fest появился как ответ на локдаун, пока выход на сцену был невозможен. Теперь он обрел более привычную форму: на театральных подмост­ках «Бутылки» Павел Деревянко прочтет тек­сты Аркадия Аверченко и Саши Филипенко под аккомпанемент виолончелиста Бориса Андрианова.

24 июня

Молодежная оперная про­грамма Большо­го театра

Артисты Молодежной оперной программы Большого театра сдела­ют акцент не на ариях Верди и Пуччини, а на песнях из голливудских и советских мюзиклов 1950-х.

15, 16 июля

Context. Diana Vishneva

Для международного фестиваля примы Ма­риинского театра Диа­ны Вишневой сцена «Бутылки» давно стала родной: спецпрограм­му из работ лучших мо­лодых хореографов тут покажут уже в четвер­тый раз. Ждем номер из фильма «Слепок» вживую!

8 августа

«Вот и все, что вам нужно знать о ди­рижировании» и «Приоткрытый микрофон»

Режиссер Григорий Добрыгин со студента­ми Олега Кудряшова поставил в «Практике» саркастичный стендап-спектакль, как они провели этот карантин. Рекомендуем смотреть вместе с его же иммер­сивной постановкой о ве­ликих дирижерах, от фон Караяна до Дударовой.

26, 27 августа

  • На острове побывал даже джаз-бэнд Камаси Вашингтона — автора аранжировок для Кендрика Ламара

Музыка

Свой трехдневный опен-эйр-марафон и десятки концертов в «Летнем театре в Бутылке»: от джаза и классики до авант- попа и мюзиклов.

X FESTIVAL

Новые голландцы запускают свой большой фестиваль — на всех площадках будут звучать группы, выступавшие тут в разные годы. Хедлайнера обещают тоже с вполне туманного острова — из Великобритании: можно не расстраиваться из-за переноса Glastonbury на 2022-й.

  • KATE NV

Инди в «Летнем театре в Бутылке»

«Союз»

Меланхоличные белорусы миксуют ретрозвук, вдохнов­ленный бразиль­ским фьюженом 1970-х, с вполне петербургскими проблемами: что же надеть, когда на улице дождь и снег, дома хочется сидеть и не делать ничего совсем?

4 июня

«Хадн дадн»

Гимн локдауна и самоизоляции «Мы сегодня дома, завтра тоже дома» московская инди-группа написала задолго до панде­мии. На концерте он прозвучит при участии фольклорного ансамбля «Кладец» и секрет­ных гостей.

11 июня

«Труд»

Последний аль­бом у столичных постпанк-героев выходил три года назад, но недавний фит с «Увулой» «В отеле “Прибой”» дает надежду, что новые песни мы тоже услышим.

20 июня

KATE NV

Pitchfork оценил вышед­ший на американском лейбле альбом Room for the Moon сольного проекта Кати Шило­носовой из «ГШ» на 8 баллов из 10, а ее клип на песню Plans признал видео месяца — такого прежде с артистами из России не случалось. Экспериментальный авант-поп Кати можно пытаться системати­зировать, определив ее в координаты «Кейт Буш — Жанна Агузаро­ва», но зачем? Шилоно­сова в референсах не нуждается.

25 июня

  • Кирилл Сергеев (Kito Jempere)

  • Роман Литвинов (Mujuice)

  • Dizzy Dutch Duck

Джаз в «Летнем театре в Бутылке»

Mussorgsky Jazz Orchestra

В джазовом оркестре Музыкального коллед­жа им. М. П. Мусорг­ского знают, что ро­тация важна в любых системах: хотя бэнд существует с 1980-х, в нем регулярно появляются новые молодые музыканты.

5 июня

Игорь Яковенко

Резидент и ведущий джазовых джемов в столичных клубах Microbe и Powerhouse представит новую пла­стинку False Sonatas, вдохновленную эсте­тикой Бенджамина Бриттена.

10 июня

Квартет Макара Кашицына

Альт-саксофонисту Макару Кашицыну чуть за 20, но у него уже есть несколько музыкальных премий, ансамблей и дебютный альбом Jazz Animals (не путать с Animal ДжаZ!), за­писанный на петербург­ском лейбле Rainy Days Records.

12 июня

Оркестр Санкт-Петербургской филармонии джа­зовой музыки

Одна из самых необычных коллабораций сезона: оркестр Джазовой филар­монии будет исполнять не стандарты Дюка Эллингто­на или Джона Колтрейна, а музыку электронщиков Кирилла Сергеева (Kito Jempere) и Романа Литвино­ва (Mujuice).

18 июня

Квартет Евгения Пономарева

У джазменов из Петер­бурга Евгения Понома­рева, Андрея Половко, Григория Воскобойника и Петра Михеева в се­редине весны вышел новый альбом — его они и сыграют.

26 июня

Happy Synapse band

Арт-директор лейбла Rainy Days Саша Машин со своим квартетом на практике доказывают научные изыскания нейробиологов: они передают нервные импульсы счастья, как те самые синапсы. Happy Synapse — так и называется их недавний двухчастный лонгплей.

3 июля

Never Group Евгения Стригалева

Ученик саксофониста Геннадия Гольштейна и выпускник лондон­ской Королевской академии музыки Евгений Стригалев работал на одной сцене с джазовыми легендами: от пиани­стов Аарона Паркса и Роберта Митчелла до контрабасистов Уильяма Паркера и Ларри Гренадира.

17 июля

Квартет Азата Баязитова

Живущий в Нью-Йорке саксофонист джазом увлекся, увидев в детстве вы­ступление оркестра Олега Лундстрема. Новым голландцам он презентует вышедший в 2020 году релиз The Doors Are Open.

24 июля

Dizzy Dutch Duck

Группа петербургского тромбониста и аран­жировщика Антона Боярских обращается с джазом свободно и не­принужденно: они легко могут сыграть и версию культовой Freedom Jazz Dance, и собственные сочинения.

14 августа

  • musicAeterna

  • МАСМ

Классика и неоклассика в «Летнем театре в Бутылке»

Макар Новиков

Джазовый экспериментатор свой но­вый проект Overbass полностью посвятил редкому контрабасу-пикколо, настроен­ному на октаву выше обычного.

19 июня

musicAeterna и Iskandeor

Музыканты оркестра musicAeterna в синергии с виолончелистом-импровизатором и электронщиком Искандеором Ханнановым (аkа Iskandeor) переосмыслят зву­чание знакомого всем с детства цикла «Времена года» Вивальди. Особенно ждем нервную и трагично-катарсическую «Зиму».

27 июня

Московский ансамбль современной музыки

Неоакадемисты МАСМ переложили для акустических ин­струментов «Музыку для девяти открыток» пионера японского эмбиента и минимала Хироши Йошимуры.

8 июля

  • Облако в ее комна­те»

  • В программе МФДКНГ планируется более 50 фильмов

Кино в Новой Голландии

Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии в юбилейном сезоне пройдет, каки задумывался — с 30 июля по 6 августа, в офлайне и не только на самом острове.

Аббревиатура киносмо­тра новых голландцев, который впервые прошел в пандемийном 2020-м, МФДКНГ при перестановке второй и третьей букв на­поминает о мем-картинках из интернета: нужно быть внимательнее, чтобы понять, в чем их суть. Так и фильмы фестиваля рассчитаны на зрителя широкого, но глубокого — чуткого к поискам авторов, которые не боятся экс­периментов с киноязыком. Например, победитель про­шлого года — сновидческий фильм «Облако в ее комна­те» режиссерки Чжэн Лу Синьюань, предвосхитивший триумф китайского кино (за год до собравшей три «Оска­ра» «Земли кочевников» Хлои Чжао).

В основной конкурс, как и прежде, принимают не только первые, но и вторые картины, приравнивая их к дебютам. Гран-при — 15 ты­сяч евро, приз жюри — 10. В коротком метре награды три (и все равнозначные): по 5 тысяч евро. География впервые расширится — часть показов пройдет в одном из петербургских кинотеатров, а на острове появятся улич­ная и крытые сцены.

Алексей Артамонов

программный директор фестиваля

«Мы решили поддер­живать определенный тип кино — смелого, в большой степени экспериментального, которое не боится переопределять само себя. Не менее важно, что фестиваль между­народный. Было бы провинциально за­мыкаться в локальном контексте. К тому же, как показывает опыт, например, Кантемира Балагова, многие наши авторы ни в чем не уступают своим зарубежным колле­гам. Тем интереснее создать в рамках программы фестиваля диалог между начина­ющими режиссерами из разных стран, кото­рые делают чуть более радикальные вещи, чем мы привыкли видеть в кинотеатрах или даже на крупных киносмотрах».

«Кино под открытым небом»

После сезона белых ночей с середины июля по август на Главной сцене стартуют вечерние кинопоказы. Программа — результат синергии команды новых голландцев: все их гилти плежес и фавориты — от голливудской и советской классики и французской новой волны до мюзиклов и фильмов нулевых и 2010-х.

  • Инсталляция голландца Эдвина ван дер Хейде «Туман»

  • Работа «Это страна чудес» Агаты Манн

  • Агата Манн

  • Эдвин ван дер Хейде

Паблик-арт

Все чудесатее, туманнее и со стрит-артом.

У англоязычной не­оновой инсталляции You are (on) an island («Ты (на) остров(е)») Алиши Эггерт в июне появится кирилли­ческий побратим — работа «Это страна чудес» Агаты Манн: наивная и радостная объемная надпись на склоне Адмиралтей­ского канала, будто сделанная из контра­стирующих с зеленой травой ярких воздуш­ных шаров. Юбилей — это ведь в первую очередь просто праздник. Ассоциа­цию с приключения­ми героини Льюиса Кэрролла гнать от себя не стоит: ее Агата и имела в виду. Вообще же рыжеволо­сая скульпторка чаще работает со сложны­ми пластическими формами. Например, делала маски для спектакля «Иллюзии» Ивана Вырыпаева в «Современнике» или пугающе похо­жего на настоящего Николая Гоголя для выставки в Краснояр­ском ТЮЗе. В Пе­тербурге вы могли оценить вклад Манн в представленный на выставке «Немосква» в «Манеже» проект «Фонтан» кировского художника Василия Кононова-Гредина и в оформление про­странства вечеринки «Дикое диско».

С августа внутренняя акватория острова станет туманной — на острове расстелется инсталляция гол­ландца Эдвина ван дер Хейде (скорее бы сделать фоточку в духе клипа Аллы Пу­гачевой «Айсберг»!). «Туман» — дости­жение art & science и работает по прин­ципу сайт-специфик, непосредственно взаимодействуя с локацией и средой. На интенсивность клубов пара влияют солнце, дождь, ветер и звуки вокруг — ван дер Хейде учел все погодные сюрпри­зы переменчивого петербургского климата.

Арт + баскетбол

Площадку для стритбола раз­рисовал граффитист Алексей Лука — если она не наиболее функциональная в городе, то точно самая красивая.

  • Bazar Kebap

  • Bazar Kebap

  • Международный книжный фестиваль «Ревизия»

  • На киосках с мороженым появились поп-арт-инсталляции — огромные перевернутые рожки. А вкусов теперь 12!

Лекции, книги и еда

«Открытый лекторий»

В образовательной про­грамме нового сезона 10 направлений (и нет, это не дань юбилейной цифре). Это киноклуб журнала «Сеанс», цикл от Музея современного искусства «Гараж», лекции по краеведению и урбанистике, архитек­турный блок от журнала «Проект Балтия» под кураторством главреда Владимира Фролова, рассказы о науке и технологиях от Уни­верситета ИТМО, а еще курсы по дизайну, философии, академи­ческой музыке, театру и «Новой социальной реальности» от портала «Такие дела».

Международный книжный фестиваль «Ревизия»

После пандемической паузы (в 2020-м «Реви­зии» не было) большая ярмарка интеллектуаль­ной литературы пройдет уже в третий раз: как и всегда, в формате опен-эйра с мастер-классами и участием как инди-издательств вроде «Бумкниги» и «Сеанса», так и мейджоров. С 2 по 5 сентября

Bazar Kebap

Все лето в Новой Голландии работа­ет новый поп-ап-проект от команды «Бекицера» — вдохновленный стамбульскими kebapçı спот под тенистым зеленым навесом. Кебабы тут готовят из курицы и баранины на открытом огне и подают с мезе, фисташками и хариссой — за аутен­тичностью следит молодой турецкий повар Семих Йигит.

Что вернется

Травяной сад

У главного инстаграмного спота острова после реконструкции дорожки будут еще шире, чтобы фотосессии не отражались на сохранности полыни, лиатриса, астильбы и прочих трав и цветов.

Петанк

Турниры по бросанию металлических шаров, лайфхаки от про­фессионалов и мастер- классы для новичков: у новых голландцев по- прежнему самые удобные поля для петанка, а все для игры можно взять напро­кат в инфоцентре.

Пляж

Настоящий пляж в центре Петербур­га вернется с шезлонгами, больши­ми зонтиками, душем, кабинками для переодевания и новым дизай­ном всего перечисленного.

  • Коллекционный мерч решен в природных тонах, чтобы не выходить из моды примерно никогда.

  • В практичные поясные сумки отлично поместятся сувениры, билеты на концерты в «Летний театр» и даже фирменная экологичная бутылка для воды.

     

Юбилейный мерч

Символ сезона — римская Х — обыгрывается в коллекционных футболках, свитшотах, шоперах и значках: их выпустят ограни­ченным юбилейным тиражом. Это еще и оммаж строгости форм и неоклассике в архитектуре — живописной арке Новой Голлан­дии работы Валлен-Деламота.

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