Гид по лету в Новой Голландии: чем заняться на острове в юбилейный (уже 10!) сезон

«Я шагаю по Москве»

Независимое объеди­нение «Невидимый театр» режиссера Семена Серзина в спектакле-концерте по дневникам сценариста-шестидесятника Генна­дия Шпаликова доказы­вает, что бывает все на свете хорошо. Правда, в чем дело, поймешь сразу — в невероятной энергии брата Семена, актера Евгения Серзина, который играет главную (и единственную) роль.

6 июня

«Гоголь. Шнитке. Мертвые души»

Моноспектакль актера Александра Филиппенко постро­ен на минимализме и контрапункте. Последние главы «Мертвых душ» — те самые про птицу-тройку Русь — звучат под музыку Шнитке, написанную компо­зитором к советской экранизации поэмы Гоголя с Калягиным — Чичиковым.

13 июня

Balkon fest: «Идеальная пара: Деревян­ко/Андрианов. Сатира 1920-x и 2020-x»

Проект Balkon fest появился как ответ на локдаун, пока выход на сцену был невозможен. Теперь он обрел более привычную форму: на театральных подмост­ках «Бутылки» Павел Деревянко прочтет тек­сты Аркадия Аверченко и Саши Филипенко под аккомпанемент виолончелиста Бориса Андрианова.

24 июня

Молодежная оперная про­грамма Большо­го театра

Артисты Молодежной оперной программы Большого театра сдела­ют акцент не на ариях Верди и Пуччини, а на песнях из голливудских и советских мюзиклов 1950-х.

15, 16 июля

Context. Diana Vishneva

Для международного фестиваля примы Ма­риинского театра Диа­ны Вишневой сцена «Бутылки» давно стала родной: спецпрограм­му из работ лучших мо­лодых хореографов тут покажут уже в четвер­тый раз. Ждем номер из фильма «Слепок» вживую!

8 августа

«Вот и все, что вам нужно знать о ди­рижировании» и «Приоткрытый микрофон»

Режиссер Григорий Добрыгин со студента­ми Олега Кудряшова поставил в «Практике» саркастичный стендап-спектакль, как они провели этот карантин. Рекомендуем смотреть вместе с его же иммер­сивной постановкой о ве­ликих дирижерах, от фон Караяна до Дударовой.

26, 27 августа