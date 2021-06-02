Гид по лету в Новой Голландии: чем заняться на острове в юбилейный (уже 10!) сезон

Уже 10 лет мы стабильно на острове. Первую круглую дату, декаду и юбилейное время Х (если римскими) Новая Голландия отмечает летним сезоном из более двух сотен событий. Все важнейшее — в нашем гиде!
«Летний театр в Бутылке»
Двор «Бутылки» переродился в кэмп-кабаре с алой крышей на случай дождя и театральным буфетом от Дмитрия Блинова.
Главным локусом камерных ивентов на три летних месяца станет круглый двор «Бутылки», который архитектор Люба Леонтьева переосмыслила в духе винтажных кабаре (вроде шуточной «Летучей мыши» антрепренера и конферансье Серебряного века Никиты Балиева!) и гротескных парижских театров-гиньолей для детей райка. Мы уже подпевали нашей кавер-герл Варваре Шмыковой, актрисе «Гоголь-центра» Рите Крон, участнице ВИА «Татьяна» Мириам Сехон и джаз-оркестру под управлением Петра Востокова на открытии проекта в конце мая. А еще слушали новый альбом Water Movements неоакадемиста Глеба Колядина. Дальше — больше.
Сюда стремимся не только ради концертов и перформансов (они буквально каждый уикенд — с четверга по воскресенье!), но и в Buffet by Oggi от команды Oggi Bistro: шеф Дмитрий Блинов и его команда отказали стереотипным театральным бутербродам с заветрившимися салями и икрой и сказали «да» тартарам, карпаччо и панини с пино нуар, менье и шардоне.
Театр в «Летнем театре в Бутылке»
На круглой сцене кабаре будут и стендап про карантин от учеников Григория Добрыгина, и сатира 1920-х в исполнении Павла Деревянко.
«Я шагаю по Москве»
Независимое объединение «Невидимый театр» режиссера Семена Серзина в спектакле-концерте по дневникам сценариста-шестидесятника Геннадия Шпаликова доказывает, что бывает все на свете хорошо. Правда, в чем дело, поймешь сразу — в невероятной энергии брата Семена, актера Евгения Серзина, который играет главную (и единственную) роль.
6 июня
«Гоголь. Шнитке. Мертвые души»
Моноспектакль актера Александра Филиппенко построен на минимализме и контрапункте. Последние главы «Мертвых душ» — те самые про птицу-тройку Русь — звучат под музыку Шнитке, написанную композитором к советской экранизации поэмы Гоголя с Калягиным — Чичиковым.
13 июня
Balkon fest: «Идеальная пара: Деревянко/Андрианов. Сатира 1920-x и 2020-x»
Проект Balkon fest появился как ответ на локдаун, пока выход на сцену был невозможен. Теперь он обрел более привычную форму: на театральных подмостках «Бутылки» Павел Деревянко прочтет тексты Аркадия Аверченко и Саши Филипенко под аккомпанемент виолончелиста Бориса Андрианова.
24 июня
Молодежная оперная программа Большого театра
Артисты Молодежной оперной программы Большого театра сделают акцент не на ариях Верди и Пуччини, а на песнях из голливудских и советских мюзиклов 1950-х.
15, 16 июля
Context. Diana Vishneva
Для международного фестиваля примы Мариинского театра Дианы Вишневой сцена «Бутылки» давно стала родной: спецпрограмму из работ лучших молодых хореографов тут покажут уже в четвертый раз. Ждем номер из фильма «Слепок» вживую!
8 августа
«Вот и все, что вам нужно знать о дирижировании» и «Приоткрытый микрофон»
Режиссер Григорий Добрыгин со студентами Олега Кудряшова поставил в «Практике» саркастичный стендап-спектакль, как они провели этот карантин. Рекомендуем смотреть вместе с его же иммерсивной постановкой о великих дирижерах, от фон Караяна до Дударовой.
26, 27 августа
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На острове побывал даже джаз-бэнд Камаси Вашингтона — автора аранжировок для Кендрика Ламара
Музыка
Свой трехдневный опен-эйр-марафон и десятки концертов в «Летнем театре в Бутылке»: от джаза и классики до авант- попа и мюзиклов.
X FESTIVAL
Новые голландцы запускают свой большой фестиваль — на всех площадках будут звучать группы, выступавшие тут в разные годы. Хедлайнера обещают тоже с вполне туманного острова — из Великобритании: можно не расстраиваться из-за переноса Glastonbury на 2022-й.
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KATE NV
Инди в «Летнем театре в Бутылке»
«Союз»
Меланхоличные белорусы миксуют ретрозвук, вдохновленный бразильским фьюженом 1970-х, с вполне петербургскими проблемами: что же надеть, когда на улице дождь и снег, дома хочется сидеть и не делать ничего совсем?
4 июня
«Хадн дадн»
Гимн локдауна и самоизоляции «Мы сегодня дома, завтра тоже дома» московская инди-группа написала задолго до пандемии. На концерте он прозвучит при участии фольклорного ансамбля «Кладец» и секретных гостей.
11 июня
«Труд»
Последний альбом у столичных постпанк-героев выходил три года назад, но недавний фит с «Увулой» «В отеле “Прибой”» дает надежду, что новые песни мы тоже услышим.
20 июня
KATE NV
Pitchfork оценил вышедший на американском лейбле альбом Room for the Moon сольного проекта Кати Шилоносовой из «ГШ» на 8 баллов из 10, а ее клип на песню Plans признал видео месяца — такого прежде с артистами из России не случалось. Экспериментальный авант-поп Кати можно пытаться систематизировать, определив ее в координаты «Кейт Буш — Жанна Агузарова», но зачем? Шилоносова в референсах не нуждается.
25 июня
Джаз в «Летнем театре в Бутылке»
Mussorgsky Jazz Orchestra
В джазовом оркестре Музыкального колледжа им. М. П. Мусоргского знают, что ротация важна в любых системах: хотя бэнд существует с 1980-х, в нем регулярно появляются новые молодые музыканты.
5 июня
Игорь Яковенко
Резидент и ведущий джазовых джемов в столичных клубах Microbe и Powerhouse представит новую пластинку False Sonatas, вдохновленную эстетикой Бенджамина Бриттена.
10 июня
Квартет Макара Кашицына
Альт-саксофонисту Макару Кашицыну чуть за 20, но у него уже есть несколько музыкальных премий, ансамблей и дебютный альбом Jazz Animals (не путать с Animal ДжаZ!), записанный на петербургском лейбле Rainy Days Records.
12 июня
Оркестр Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки
Одна из самых необычных коллабораций сезона: оркестр Джазовой филармонии будет исполнять не стандарты Дюка Эллингтона или Джона Колтрейна, а музыку электронщиков Кирилла Сергеева (Kito Jempere) и Романа Литвинова (Mujuice).
18 июня
Квартет Евгения Пономарева
У джазменов из Петербурга Евгения Пономарева, Андрея Половко, Григория Воскобойника и Петра Михеева в середине весны вышел новый альбом — его они и сыграют.
26 июня
Happy Synapse band
Арт-директор лейбла Rainy Days Саша Машин со своим квартетом на практике доказывают научные изыскания нейробиологов: они передают нервные импульсы счастья, как те самые синапсы. Happy Synapse — так и называется их недавний двухчастный лонгплей.
3 июля
Never Group Евгения Стригалева
Ученик саксофониста Геннадия Гольштейна и выпускник лондонской Королевской академии музыки Евгений Стригалев работал на одной сцене с джазовыми легендами: от пианистов Аарона Паркса и Роберта Митчелла до контрабасистов Уильяма Паркера и Ларри Гренадира.
17 июля
Квартет Азата Баязитова
Живущий в Нью-Йорке саксофонист джазом увлекся, увидев в детстве выступление оркестра Олега Лундстрема. Новым голландцам он презентует вышедший в 2020 году релиз The Doors Are Open.
24 июля
Dizzy Dutch Duck
Группа петербургского тромбониста и аранжировщика Антона Боярских обращается с джазом свободно и непринужденно: они легко могут сыграть и версию культовой Freedom Jazz Dance, и собственные сочинения.
14 августа
Классика и неоклассика в «Летнем театре в Бутылке»
Макар Новиков
Джазовый экспериментатор свой новый проект Overbass полностью посвятил редкому контрабасу-пикколо, настроенному на октаву выше обычного.
19 июня
musicAeterna и Iskandeor
Музыканты оркестра musicAeterna в синергии с виолончелистом-импровизатором и электронщиком Искандеором Ханнановым (аkа Iskandeor) переосмыслят звучание знакомого всем с детства цикла «Времена года» Вивальди. Особенно ждем нервную и трагично-катарсическую «Зиму».
27 июня
Московский ансамбль современной музыки
Неоакадемисты МАСМ переложили для акустических инструментов «Музыку для девяти открыток» пионера японского эмбиента и минимала Хироши Йошимуры.
8 июля
Кино в Новой Голландии
Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии в юбилейном сезоне пройдет, каки задумывался — с 30 июля по 6 августа, в офлайне и не только на самом острове.
Аббревиатура киносмотра новых голландцев, который впервые прошел в пандемийном 2020-м, МФДКНГ при перестановке второй и третьей букв напоминает о мем-картинках из интернета: нужно быть внимательнее, чтобы понять, в чем их суть. Так и фильмы фестиваля рассчитаны на зрителя широкого, но глубокого — чуткого к поискам авторов, которые не боятся экспериментов с киноязыком. Например, победитель прошлого года — сновидческий фильм «Облако в ее комнате» режиссерки Чжэн Лу Синьюань, предвосхитивший триумф китайского кино (за год до собравшей три «Оскара» «Земли кочевников» Хлои Чжао).
В основной конкурс, как и прежде, принимают не только первые, но и вторые картины, приравнивая их к дебютам. Гран-при — 15 тысяч евро, приз жюри — 10. В коротком метре награды три (и все равнозначные): по 5 тысяч евро. География впервые расширится — часть показов пройдет в одном из петербургских кинотеатров, а на острове появятся уличная и крытые сцены.
Алексей Артамонов
программный директор фестиваля
«Мы решили поддерживать определенный тип кино — смелого, в большой степени экспериментального, которое не боится переопределять само себя. Не менее важно, что фестиваль международный. Было бы провинциально замыкаться в локальном контексте. К тому же, как показывает опыт, например, Кантемира Балагова, многие наши авторы ни в чем не уступают своим зарубежным коллегам. Тем интереснее создать в рамках программы фестиваля диалог между начинающими режиссерами из разных стран, которые делают чуть более радикальные вещи, чем мы привыкли видеть в кинотеатрах или даже на крупных киносмотрах».
«Кино под открытым небом»
После сезона белых ночей с середины июля по август на Главной сцене стартуют вечерние кинопоказы. Программа — результат синергии команды новых голландцев: все их гилти плежес и фавориты — от голливудской и советской классики и французской новой волны до мюзиклов и фильмов нулевых и 2010-х.
Паблик-арт
Все чудесатее, туманнее и со стрит-артом.
У англоязычной неоновой инсталляции You are (on) an island («Ты (на) остров(е)») Алиши Эггерт в июне появится кириллический побратим — работа «Это страна чудес» Агаты Манн: наивная и радостная объемная надпись на склоне Адмиралтейского канала, будто сделанная из контрастирующих с зеленой травой ярких воздушных шаров. Юбилей — это ведь в первую очередь просто праздник. Ассоциацию с приключениями героини Льюиса Кэрролла гнать от себя не стоит: ее Агата и имела в виду. Вообще же рыжеволосая скульпторка чаще работает со сложными пластическими формами. Например, делала маски для спектакля «Иллюзии» Ивана Вырыпаева в «Современнике» или пугающе похожего на настоящего Николая Гоголя для выставки в Красноярском ТЮЗе. В Петербурге вы могли оценить вклад Манн в представленный на выставке «Немосква» в «Манеже» проект «Фонтан» кировского художника Василия Кононова-Гредина и в оформление пространства вечеринки «Дикое диско».
С августа внутренняя акватория острова станет туманной — на острове расстелется инсталляция голландца Эдвина ван дер Хейде (скорее бы сделать фоточку в духе клипа Аллы Пугачевой «Айсберг»!). «Туман» — достижение art & science и работает по принципу сайт-специфик, непосредственно взаимодействуя с локацией и средой. На интенсивность клубов пара влияют солнце, дождь, ветер и звуки вокруг — ван дер Хейде учел все погодные сюрпризы переменчивого петербургского климата.
Арт + баскетбол
Площадку для стритбола разрисовал граффитист Алексей Лука — если она не наиболее функциональная в городе, то точно самая красивая.
Лекции, книги и еда
«Открытый лекторий»
В образовательной программе нового сезона 10 направлений (и нет, это не дань юбилейной цифре). Это киноклуб журнала «Сеанс», цикл от Музея современного искусства «Гараж», лекции по краеведению и урбанистике, архитектурный блок от журнала «Проект Балтия» под кураторством главреда Владимира Фролова, рассказы о науке и технологиях от Университета ИТМО, а еще курсы по дизайну, философии, академической музыке, театру и «Новой социальной реальности» от портала «Такие дела».
Международный книжный фестиваль «Ревизия»
После пандемической паузы (в 2020-м «Ревизии» не было) большая ярмарка интеллектуальной литературы пройдет уже в третий раз: как и всегда, в формате опен-эйра с мастер-классами и участием как инди-издательств вроде «Бумкниги» и «Сеанса», так и мейджоров. С 2 по 5 сентября
Bazar Kebap
Все лето в Новой Голландии работает новый поп-ап-проект от команды «Бекицера» — вдохновленный стамбульскими kebapçı спот под тенистым зеленым навесом. Кебабы тут готовят из курицы и баранины на открытом огне и подают с мезе, фисташками и хариссой — за аутентичностью следит молодой турецкий повар Семих Йигит.
Что вернется
Травяной сад
У главного инстаграмного спота острова после реконструкции дорожки будут еще шире, чтобы фотосессии не отражались на сохранности полыни, лиатриса, астильбы и прочих трав и цветов.
Петанк
Турниры по бросанию металлических шаров, лайфхаки от профессионалов и мастер- классы для новичков: у новых голландцев по- прежнему самые удобные поля для петанка, а все для игры можно взять напрокат в инфоцентре.
Пляж
Настоящий пляж в центре Петербурга вернется с шезлонгами, большими зонтиками, душем, кабинками для переодевания и новым дизайном всего перечисленного.
Юбилейный мерч
Символ сезона — римская Х — обыгрывается в коллекционных футболках, свитшотах, шоперах и значках: их выпустят ограниченным юбилейным тиражом. Это еще и оммаж строгости форм и неоклассике в архитектуре — живописной арке Новой Голландии работы Валлен-Деламота.
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