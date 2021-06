Гид по лету в Новой Голландии: чем заняться на острове в юбилейный (уже 10!) сезон

У англоязычной не­оновой инсталляции You are (on) an island («Ты (на) остров(е)») Алиши Эггерт в июне появится кирилли­ческий побратим — работа «Это страна чудес» Агаты Манн: наивная и радостная объемная надпись на склоне Адмиралтей­ского канала, будто сделанная из контра­стирующих с зеленой травой ярких воздуш­ных шаров. Юбилей — это ведь в первую очередь просто праздник. Ассоциа­цию с приключения­ми героини Льюиса Кэрролла гнать от себя не стоит: ее Агата и имела в виду. Вообще же рыжеволо­сая скульпторка чаще работает со сложны­ми пластическими формами. Например, делала маски для спектакля «Иллюзии» Ивана Вырыпаева в «Современнике» или пугающе похо­жего на настоящего Николая Гоголя для выставки в Краснояр­ском ТЮЗе. В Пе­тербурге вы могли оценить вклад Манн в представленный на выставке «Немосква» в «Манеже» проект «Фонтан» кировского художника Василия Кононова-Гредина и в оформление про­странства вечеринки «Дикое диско».

С августа внутренняя акватория острова станет туманной — на острове расстелется инсталляция гол­ландца Эдвина ван дер Хейде (скорее бы сделать фоточку в духе клипа Аллы Пу­гачевой «Айсберг»!). «Туман» — дости­жение art & science и работает по прин­ципу сайт-специфик, непосредственно взаимодействуя с локацией и средой. На интенсивность клубов пара влияют солнце, дождь, ветер и звуки вокруг — ван дер Хейде учел все погодные сюрпри­зы переменчивого петербургского климата.