Как проходит Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии? Рассказывает программный директор Алексей Артамонов

Как вы и команда Новой Голландии сформулировали для себя главный стейтмент киносмотра?

Международный фестиваль дебютного кино — логичное продолжение устремлений проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». Ведь тот с самого начала был платформой для молодых креативных людей, у которых много идей и энергии, но недостаточно ресурсов, чтобы о себе заявить. Так, и молодой кинематограф активно развивается, но не всегда доходит до зрителя и получает должное внимание. При этом мы решили поддерживать определенный тип кино — смелое, в большой степени экспериментальное, которое не боится переопределять само себя. Не менее важно, что фестиваль международный. Было бы провинциальным замыкаться в локальном контексте. К тому же, как доказывает опыт, например, Кантемира Балагова, многие наши авторы ни в чем не уступают своим зарубежным коллегам. Тем интереснее создать в рамках программы фестиваля диалог между начинающими режиссерами из разных стран, которые делают чуть более радикальные вещи, чем мы привыкли видеть в кинотеатрах или даже на крупных киносмотрах.

Получается, фестиваль больше про highbrow-культуру, а не зрительское кино?

Мы не мыслим в категориях highbrow и не пытались создать эстетский киносмотр, но та или иная степень бескомпромиссности, конечно, есть. По крайней мере, в выборе конкурсных фильмов. Потому что нет смысла, собирая не очень большой фестиваль, делать его конвенциональным. Мы подобрали работы, в каждой из которых есть своя собственная идея кинематографа и представление о том, каким кино может быть и куда оно движется.