Программный директор Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии Алексей Артамонов рассказал «Собака.ru», как готовился киносмотр, почему важно было сделать хотя бы часть сеансов в офлайне и на какую аудиторию рассчитана программа (спойлер: самую широкую!).
Как проходит Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии? Рассказывает программный директор Алексей Артамонов
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Алексей Артамонов
Как вы и команда Новой Голландии сформулировали для себя главный стейтмент киносмотра?
Международный фестиваль дебютного кино — логичное продолжение устремлений проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». Ведь тот с самого начала был платформой для молодых креативных людей, у которых много идей и энергии, но недостаточно ресурсов, чтобы о себе заявить. Так, и молодой кинематограф активно развивается, но не всегда доходит до зрителя и получает должное внимание. При этом мы решили поддерживать определенный тип кино — смелое, в большой степени экспериментальное, которое не боится переопределять само себя. Не менее важно, что фестиваль международный. Было бы провинциальным замыкаться в локальном контексте. К тому же, как доказывает опыт, например, Кантемира Балагова, многие наши авторы ни в чем не уступают своим зарубежным коллегам. Тем интереснее создать в рамках программы фестиваля диалог между начинающими режиссерами из разных стран, которые делают чуть более радикальные вещи, чем мы привыкли видеть в кинотеатрах или даже на крупных киносмотрах.
Получается, фестиваль больше про highbrow-культуру, а не зрительское кино?
Мы не мыслим в категориях highbrow и не пытались создать эстетский киносмотр, но та или иная степень бескомпромиссности, конечно, есть. По крайней мере, в выборе конкурсных фильмов. Потому что нет смысла, собирая не очень большой фестиваль, делать его конвенциональным. Мы подобрали работы, в каждой из которых есть своя собственная идея кинематографа и представление о том, каким кино может быть и куда оно движется.
Когда вы решили, что фестиваль, несмотря на пандемию, все же пройдет в этом году и пришли к его нынешней форме: сочетанию онлайна и офлайна — все конкурсные фильмы можно посмотреть на сайте Nonfiction.film, а часть офлайн-спецпоказов проходит с 17 августа на главной сцене Новой Голландии?
Были разные варианты. В какой-то момент мы решили, что онлайн приемлем для нас, потому что неизбежен, при условии, что и офлайн-составляющая останется. До последнего мы пытались разными путями сохранить хотя бы часть сеансов — были мысли даже переехать в Москву, потому что в Петербурге долгое время не разрешали массовые мероприятия. Рассматривали и полный переход в онлайн — работа была проделана огромная, и отменять фестиваль не хотелось. Но в начале августа все же вышло постановление, разрешающее проведение мероприятий на открытом воздухе и в Петербурге. Это было наше спасение. Но оставались юридические сложности: например, нужно заранее подавать даты проведения в министерство культуры. Поэтому по разным причинам количество офлайн-показов в Новой Голландии оказалось ограниченным. Мы выбрали только российские и петербургские премьеры больших фестивальных хитов. Что, наверное, несколько странно: получилось, что показы киносмотра дебютного кино — это преимущественно не дебюты, а вся конкурсная программа и ее ядро показываются онлайн.
А какие фильмы оказались в конкурсе?
В полнометражном это девять картин. В короткометражном — 24. Наши формальные требования были такие: для полнометражных — первые и вторые игровые работы продолжительностью больше 45 минут. Для короткометражных — документальные, экспериментальные и игровые фильмы продолжительностью до 45 минут, снятые режиссерами, не дебютировавшими в полном метре.
Мы старались соблюсти гендерный баланс, географическое разнообразие (работы из Китая, Колумбии, Восточной и Западной Европы, России, Канады и США), представить разные типы кино, чтобы фильмы друг друга не дублировали. Кинематограф — живая материя, которая постоянно развивается в разные стороны, и задача куратора в том, чтобы найти самые яркие необычные экземпляры, а не направить это в единое русло. Есть фильмы более премированные, есть менее, но все они по-своему выдающиеся — раздвигают рамки кинематографа, а это есть одна из главных наших интенций.
Подробная программа есть на сайте фестиваля, но перечислю картины основного конкурса. Это «Белым по белому» Тео Корта, «Жираф» Анны Софи Хартманн, «Мама, я подружилась с призраками» Саши Воронова, «Медленная машина» Пола Фелтена и Джо Денардо, «молъни — к океану, к берегу» Ская Хопинка, «МС Славик 7» Софии Богданович и Деры Кэмпбелл, «Орослан» Матьяжа Иванишина, «Протоки» Камило Рестрепо и «Облака в ее комнате» Чжэн Лу Синьюаня. Большинство героинь фильмов — женщины, потому что кто, если не женщина, сегодня главный агент перемен? Все фильмы, каждый по-своему, соединяют в себе документальное, игровое и экспериментальное начала — три кита современного кино.
Все фильмы основного конкурса доступны на сайте Nonfiction.film по 28 августа. Их можно арендовать на 48 часов. Минимальная стоимость «билета» 100 рублей, но пожертвовать можно любую сумму, она автоматически отправится в «Ночлежку». Когда начался карантин, Новая Голландия начала сотрудничать с помогающей бездомным благотворительной организацией, запустив большую программу поддержки. Мы в рамках нашего кинофестиваля тоже решили привлечь внимание к тому, что они делают.
Тяжело ли было готовить именно международный фестиваль и как сделать так, чтобы заявки приходили к вам со всего мира?
В России не так много международных кинофестивалей — по крайней мере, у нас в Петербурге нет их переизбытка. Поэтому появление нового вызывает резонанс. Например, о нас написало одно из самых известных зарубежных изданий о кино Variety. Также свою роль играют авторитет директора нашего киносмотра Александра Роднянского и кураторский выбор фильмов, что был в прошлом году на превью фестиваля. В рамках трехдневной программы мы показали «Гив ми либерти» живущего в США режиссера Кирилла Михановского, «Сувенир» британки Джоанны Хогг (с актерским дебютом Онор Суинтон-Бирн, дочери Тильды Суинтон), картину перспективного китайского кинематографиста Би Ганя «Долгий день уходит в ночь», зарисовку из жизни галисийской деревни «И придет огонь» Оливера Лаше, а также фильмы учеников Александра Сокурова: «Дылду» Кантемира Балагова и «Мальчика русского» Александра Золотухина.
Этот же авторитет помог собрать и международное жюри?
Онлайн-жюри — это не очень хорошо. В том смысле, что, с одной стороны, ты не можешь людей пригласить, как-то отблагодарить, дать возможность ощутить дух города, фестиваля, проникнуться атмосферой. С другой, они смотрят фильм не на большом экране и от этого страдает впечатление. Поэтому в жюри — друзья фестиваля и отборщиков или близкие нам люди. Например, режиссер и сценарист Филипп Гренинг приезжал к нам в рамках образовательной программы в прошлом году. Журналист и куратор Кармен Грей и режиссер Андрес Дуке связаны с Россией и заинтересованы в том, что здесь происходит. Синтия Жил – близкий мне по духу человек и раньше руководила фестивалем Doclisboa в Португалии, который я очень люблю и часто посещаю. Режиссер и продюсер Бакур Бакурадзе — одна из центральных фигур авторского кино России. Продюсер Танассис Каратанос — приятель Александра Ефимовича Роднянского. Любезно согласились стать членами жюри театральный режиссер Дмитрий Волкострелов и художница Полина Канис. А кинорежиссер Изабелла Эклеф появилась практически в последний момент – мы увидели ее замечательные фильмы и решили с ней связаться.
А как вы стали программным директором фестиваля?
Мои родители окончили Историко-архивный институт, который ныне часть РГГУ: мама работала там же в секретариате, отец — бухгалтер. А я просто с детства любил кино. Мое первое высшее образование экономическое, но уже во время учебы я сдвинул фокус интереса в сторону кинематографа. Даже диплом писал по рынку авторского кино. С тех пор моя работа так или иначе связана с кинематографом. Я был продавцом в киномагазине, тогда же начал писать для разных изданий. Сотрудничаю с фестивалями — например, сейчас с Lisbon & Sintra Film Festival. Это киносмотр самого известного в Португалии кинопродюсера Паулу Бранку — он ветеран авторского кино, работал с Вимом Вендерсом и Раулем Руисом.
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