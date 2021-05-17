Новая Голландия отмечает X лет новой истории острова и объявляет программу на лето. Это около 200 событий!

Летом 2021 году Новая Голландия отмечает 10 лет новой истории острова. 29 мая здесь откроется восьмой по счету летний сезон мероприятий. За четыре месяца на острове пройдет около двух сотен событий — от выступлений молодых групп и кинопоказов под открытым небом до театральных премьер и больших фестивалей. Рассказываем о них.
Как рассказали «Собака.ru» в Новой Голландии, ключевым проектом сезона станет «Летний театр в Бутылке», в пространстве которого четыре раза в неделю будут проходить джазовые и академические концерты, выступления независимых театральных трупп, вечеринки и другие специальные события. Во дворе появится крыша и трибуны для зрителей, а также театральный буфет Buffet by Oggi от Oggi Bistro, для которого Дмитрий Блинов и его команда разработали специальное меню.
Паблик-арт программа в этом году будет представлена двумя проектами. В июне на зеленом склоне Адмиралтейского канала появится инсталляция молодой российской художницы Агаты Манн, которая призывает наслаждаться жизнью и не ожидать от нее волшебных чудес, а осенью во внутренней акватории острова будет расстилаться настоящий туман — экспериментальная работа голландского художника Эдвина ван дер Хейде.
Главным музыкальным событием сезона станет масштабный трехдневный марафон X Festival. «На одни выходные мы попробуем воссоздать в Новой Голландии атмосферу легендарных музыкальных фестивалей Европы и Америки. На разных площадках острова выступят десятки исполнителей, а хедлайнерами станут группы, которые в разные годы участвовали в проекте и начинали здесь свою карьеру», — говорят в команде Новой Голландии.
Программа кинопоказов «Кино под открытым небом» стартует с середины июля и продлится до конца августа. На главной сцене острова можно будет посмотреть культовые фильмы последних десятилетий, голливудскую и советскую классику, французскую новую волну, мюзиклы и многое другое.
С 30 июля по 6 августа пройдет 2-й Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии. В этом году события фестиваля в полном масштабе развернутся на территории всего острова. В программу войдет более 50 полнометражных и короткометражных фильмов. Важная часть фестиваля — образовательная программа, в рамках которой пройдут мастер-классы, лекции и дискуссии, обсуждения фильмов с режиссерами.
В первый уикенд осени, с 2 по 5 сентября, на Новой Голландии в третий раз пройдет Международный книжный фестиваль «Ревизия» — ярмарка интеллектуальной литературы с большой параллельной программой событий.
Также в десятилетию проекта появится коллекция сувениров, выпущенная ограниченным тиражом. Символом этого сезона станет римская цифра X. Она не только символизирует десять лет, вписанных в историю острова, но и напоминает о неоклассическом архитектурном облике Новой Голландии, который придал острову Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот и его знаменитая арка, установленная по стороне реки Мойки, между лесными корпусами Новой Голландии.
Летнее обновление ждет и парковую инфраструктуру. После реконструкции откроется травяной сад с широкими и удобными дорожками, в Ковше снова появится пляж с новыми декорациями, оформление сменили киоски с мороженым и детская площадка для малышей. Для посетителей по-прежнему останутся открытыми Садовая аллея, площадки для игры в петанк и баскетбол, уличные шахматы, столы для настольного тенниса и густой зеленый газон.
Команда Новой Голландии
О десятилетии проекта и грядущем сезоне:
За Х лет проект вернул городу Дом Коменданта, Кузню, «Бутылку» и «Дом 12», наполнив их новыми функциями. Центральную часть острова занял парк с липовой и садовой аллеями, травяным садом, детской площадкой «Фрегат» и павильонами для проведения выставок и мероприятий.
Это 14 680 квадратных метров отреставрированных площадей и исторических фасадов, 400 деревьев, 9 000 растений и кустарников, 27 000 квадратных метров зеленого газона.
Сегодня Новая Голландия — это 14 гастрономических проектов, среди которых есть вошедшие в списки лучших ресторанов мира, 14 магазинов и шоурумов независимых дизайнеров и брендов, 5 студий красоты и спорта, а также образовательный проект для малышей в Доме Коменданта.
С начала новой истории Новой Голландии остров посетило более 11 000 000 человек, здесь прошло 4 000 концертов, лекций, выставок и спектаклей, также у острова появились свои кино- и книжный фестивали.
Десять лет — конечно, ничтожная капля в сравнении с трехвековой историей острова Новая Голландия, но для нас это приключение длиною в маленькую жизнь. Вместе с современными инженерными решениями и реставрацией зданий мы постарались заложить в фундамент острова определенный культурный код и философию, по которым проект продолжит развиваться.
Надеемся, что за эти десять лет смогли убедить горожан в наших самых добрых намерениях. Впереди ещё два корпуса, а значит — больше интересных проектов и событий, которые мы разделим со всеми. А пока говорим спасибо тем, кто участвовал в нашем проекте все эти годы, то есть всем вам!
Программа «Летнего театра в Бутылке» дополняется, билеты на события июля–августа появятся в продаже позже.
Актуальная афиша мероприятий — на сайте newhollandsp.com
Все изображения предоставлены пресс-службой Новой Голландии. Фото: Катя Никитина
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