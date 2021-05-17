Новая Голландия отмечает X лет новой истории острова и объявляет программу на лето. Это около 200 событий!

Как рассказали «Собака.ru» в Новой Голландии, ключевым проектом сезона станет «Летний театр в Бутылке», в пространстве которого четыре раза в неделю будут проходить джазовые и академические концерты, выступления независимых театральных трупп, вечеринки и другие специальные события. Во дворе появится крыша и трибуны для зрителей, а также театральный буфет Buffet by Oggi от Oggi Bistro, для которого Дмитрий Блинов и его команда разработали специальное меню.

Паблик-арт программа в этом году будет представлена двумя проектами. В июне на зеленом склоне Адмиралтейского канала появится инсталляция молодой российской художницы Агаты Манн, которая призывает наслаждаться жизнью и не ожидать от нее волшебных чудес, а осенью во внутренней акватории острова будет расстилаться настоящий туман — экспериментальная работа голландского художника Эдвина ван дер Хейде.

Главным музыкальным событием сезона станет масштабный трехдневный марафон X Festival. «На одни выходные мы попробуем воссоздать в Новой Голландии атмосферу легендарных музыкальных фестивалей Европы и Америки. На разных площадках острова выступят десятки исполнителей, а хедлайнерами станут группы, которые в разные годы участвовали в проекте и начинали здесь свою карьеру», — говорят в команде Новой Голландии.