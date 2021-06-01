Матильда Шнурова, Диана Вишнева и Хатуля Авсаджанашвили на открытии летнего театра в Новой Голландии

29 мая состоялось открытие «Летнего театра в Бутылке» — новой летней концертной площадки на острове Новая Голландия. На круглой сцене во дворе исторического здания морской тюрьмы выступил Большой джазовый оркестр Петра Востокова с приглашенными солистками Мириам Сехон, Ритой Крон и Варварой Шмыковой. Они исполнили хиты джазовой и популярной музыки 1930-50-х годов — композиции Дюка Эллингтона, Гленна Миллера и Бенни Гудмана, хиты Розмари Клуни, Перри Комо и других культовых исполнителей.
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Жан Габриэль Аркерос
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Анастасия Архипова
Вечер посетили Диана Вишнёва, Матильда Шнурова, Хатуля Авсаджанашвили, Сергей Капков, Константин Селиневич, Марина Гисич, Жан Габриэль Аркерос, Татьяна Добродеева, Денис Китаев и другие.
Летний театр в Бутылке» будет открыт всё лето, концерты и театральные постановки проходят каждую неделю с четверга по воскресенье.
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Диана Вишнева, Константин Селиневич
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Марина Гисич, Жан Гариэль Аркерос
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Дарья Антонова
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Денис Китаев
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Ксения Китаева
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Лиса Розова
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Фото: Виталий Коликов, Катя Никитина
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