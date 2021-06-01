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Матильда Шнурова, Диана Вишнева и Хатуля Авсаджанашвили на открытии летнего театра в Новой Голландии

29 мая состоялось открытие «Летнего театра в Бутылке» — новой летней концертной площадки на острове Новая Голландия. На круглой сцене во дворе исторического здания морской тюрьмы выступил Большой джазовый оркестр Петра Востокова с приглашенными солистками Мириам Сехон, Ритой Крон и Варварой Шмыковой. Они исполнили хиты джазовой и популярной музыки 1930-50-х годов — композиции Дюка Эллингтона, Гленна Миллера и Бенни Гудмана, хиты Розмари Клуни, Перри Комо и других культовых исполнителей.

Вечер посетили Диана Вишнёва, Матильда Шнурова, Хатуля Авсаджанашвили, Сергей Капков, Константин Селиневич, Марина Гисич, Жан Габриэль Аркерос, Татьяна Добродеева, Денис Китаев и другие.

Летний театр в Бутылке» будет открыт всё лето, концерты и театральные постановки проходят каждую неделю с четверга по воскресенье.

  • Сергей Капков

  • Марина Орлова

  • Мириам Сехон

  • Татьяна Добродеева, Денис Китаев

  • Наталья Мельник

  • Рита Крон

Фото: Виталий Коликов, Катя Никитина

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