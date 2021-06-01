Матильда Шнурова, Диана Вишнева и Хатуля Авсаджанашвили на открытии летнего театра в Новой Голландии

29 мая состоялось открытие «Летнего театра в Бутылке» — новой летней концертной площадки на острове Новая Голландия. На круглой сцене во дворе исторического здания морской тюрьмы выступил Большой джазовый оркестр Петра Востокова с приглашенными солистками Мириам Сехон, Ритой Крон и Варварой Шмыковой. Они исполнили хиты джазовой и популярной музыки 1930-50-х годов — композиции Дюка Эллингтона, Гленна Миллера и Бенни Гудмана, хиты Розмари Клуни, Перри Комо и других культовых исполнителей.