Индастриал, Дмитрий Озерков и память: Что происходит в Доме Радио Теодора Курентзиса?

«Собака.ru» продолжает рассказывать о том, как устроен Дом Радио, превратившийся при Теодоре Курентзисе и его команде musicAeterna в настоящий культурный кластер. В первой части масштабного исследования мы говорили об организационных аспектах, во второй — сосредоточимся на событийных вместе с куратором Дмитрием Озерковым, композитором Андреасом Мустукисом и электронным музыкантом FM Einheit (экс-участник той самой группы Einstrzende Neubauten из пьесы «Человек из Подольска» Данилова).
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Куртка Saint Laurent (ДЛТ), рубашка Boggi Milano
Дмитрий Озерков
Пожалуй, самый востребованный куратор страны, руководитель Отдела современного искусства Государственного Эрмитажа, Дмитрий Озерков осенью 2020 года присоединился к команде musicAeterna в статусе директора по России. Он собирается воплотить мечту Дома Радио как о лаборатории искусств и творческом хабе мирового значения «made in Петербург».
Дом Радио — это основное пространство для репетиций, концертов, звукозаписей и творческих проектов оркестра и хора musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Это нечто большее, чем музыкальный зал в общепринятом понимании — мы строим институцию нового образца, которая станет местом культурного единения в Петербурге. Для меня важно, чтобы Дом Радио говорил на петербургском языке: мы начали сотрудничество с командой локальных видеохудожников NOIR Films, проводим открытые репетиции, устраиваем камерные концерты, перформансы, кинопоказы и мастер-классы в рамках программы «Лаборатория современного зрителя».
Для того чтобы попасть на эти мероприятия, нужно зарегистрироваться на сайте musicaeterna.org или там же приобрести билеты. Многое мы записываем и выкладываем там же. Например, лекции из нашей образовательной программы. В мае заканчивается большой (практически годовой!) цикл лекций по Византии, приуроченный к лишению статуса музея собора Святой Софии в Стамбуле и его переходу в статус мечети. На курсе разбирались с тем, какое оно — русское искусство, пришедшее к нам из Византии? Кто такой Феофан Грек, и почему он Грек? Каждый месяц рассматривали новый аспект: византийскую литературу, живопись, исихазм, мозаику, богословие, историю, архитектуру, философию, музыку, в том числе хоровую. Следующий большой курс будет посвящен Данте Алигьери и 700-летию «Божественной комедии».
Важный проект Дома Радио — композиторская резиденция. Формат резиденции предполагает, что художник приезжает в культурный центр на определенный срок для создания новых произведений. Первым участником стал композитор Алексей Ретинский, и мы договорились, что несколько лет musicAeterna будет на эксклюзивных правах исполнять ряд его произведений, в том числе написанное в Петербурге для сопрано и камерного оркестра сочинение Krauseminze на стихи Пауля Целана.
В апреле началась новая резиденция — с греческим композитором Андреасом Мустукисом. Запланирована театральная и танцевальная резиденция Клаудии Кастеллуччи, сестры и соратницы культового режиссера Ромео Кастеллуччи. Запись его постановки Данте мы покажем в рамках образовательной программы.
Прошлый год был непростым: концерты отменялись, никто не мог ни въехать, ни выехать. Сейчас ситуация плавно выравнивается, начались выступления, музыканты приезжают, сдают тесты, кто-то сделал прививку. Моя непосредственная задача — вывести Дом Радио на проектную мощность и окупаемость, а также воплотить в жизнь множество идей. Мы запустили инстаграм-канал, Clubhouse, тестируем новые форматы. Например, в Доме Радио в апреле стартовал новый международный фестиваль немого кино «Интертитры. 1.». Его тема на 2021 год — «Голландский угол». Неизвестные зрителю редкие немые ленты начала ХХ века мы показываем с музыкой в живом исполнении оркестра musicAeterna.
Нас часто спрашивают, что стало с архивами исторического Дома Радио. 26 января этого года оригинальные записи и оцифровки золотого фонда Ленинградского радио были переданы Пятым каналом в Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. В день передачи оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса исполнил Седьмую (Ленинградскую) симфонию Шостаковича. Мы чтим память места, и симфония прозвучала в том пространстве, где она была записана.
Андреас Мустукис
Греческий композитор Андреас Мустукис в апреле стал вторым резидентом Дома Радио: писать музыку и создавать собственные перфомансы его пригласил Теодор Курентзис, с которым в 1990-х они вместе учились в Петербургской консерватории.
Каждый раз, когда мы встречаемся с Теодором, мы вспоминаем нашу студенческую юность в Петербурге 1990-х. Это предсказуемо и неизбежно. И первое организованное мной событие в рамках резиденции в Доме Радио стало поиском нашей общей памяти. Но мы не в силах вернуться в былое. Картины из прошлого в определенном смысле случайны, и то, что мы помним, распадающиеся детали. Петербург тех лет в моей памяти совершенно необъективен, он похож на Париж 1930-х, каким его рисует Генри Миллер, — поэтичное место, наполненное яркими событиями. Сегодня для меня Петербург — в первую очередь Дом Радио и musicAeterna. И мой перформанс «Возрождение» о том, как в поисках памяти о любви мы воскресаем. Той любви, которая была подарена нашими родителями и создана детскими ощущениями беспечности и бессмертности.
С годами детское восприятие любви и бессмертия покрывается тканями времени, засыпается песком, и художник очищает его от этих наслоений. Во время перформанса я устроил некий художественный ready-made, в это время из разных точек зала звучали женские голоса. Затем — искажения, ветер перемен и мадригал Just Дэвида Лэнга. Исполнили и произведение Consumed для струнного квартета — письмо, которое я сочинил и адресовал сыну, когда ему было двенадцать лет. Композитор-резидент Дома Радио помогает становлению утопии как основной идеи. Искусство подобно дереву с ветвями, на которых располагаются различные его виды, но корень у всех один. Мне ближе всего звук. Я считаю себя зрителем даже больше, чем композитором и художником. Думаю, истина — это бытие каждой вещи вокруг нас, своего рода пульсация любви. Это мое ощущение мира, которое пытаюсь найти в искусстве. Я увлечен поиском энергии, и мне важно не только поймать ее, но пропустить через себя. Согласен с Джачинто Шельси (итальянский музыкант-авангардист. — Прим. ред.): «Композитор — это почтальон». И даже если это поэтическая история наивного человека, пусть так. Электричество хочет пройти через каждого из нас, и, если бы мы позволили этому осуществиться, мир был бы другим».
FM Einheit
Немецкий электронный и индастриал-музыкант (экс-участник экспериментальной берлинской группы Einstrzende Neubauten) делает для Дома Радио ежемесячную программу FM Module. В гипнотических музыкально-нарративных путешествиях FM Einheit исследует возможности звука, слова и их восприятия. Слушать — на платформе musicaeterna.org.
В январе прошлого года Теодор Курентзис пригласил меня в проект для Дома Радио. В тот момент я писал музыку для оркестра musicAeterna и подумал, что могу сделать регулярное радиошоу FM Module, используя композиции, над которыми работаю, даже незаконченные, и обширный материал из моего архива за последние сорок лет. Каждая программа отвечает определенной теме: например, «Чистая музыка», «Кожа», «Океан», «Хлеб и вино», «И ничего кроме голоса», «Лестницы» и так далее. Я попросил ученых, художников, поэтов, исполнителей поучаствовать в этом проекте, и большая часть текстов написана специально для него.
Один из выпусков на тему «Чистая музыка» в моей берлинской студии мне помогали делать медиаэкологи доктор Целинский и доктор Дэвид Линк. Последний написал софт, который называется Poetry Machine. Сгенерированная поэзия из Poetry Machine и тексты доктора Целинского — это разные подходы: один близок поп-музыке, другой более абстрактный. Сейчас я закончил новый выпуск с текстами покаяний, часть из них на латыни. Он вышел на платформе musicаeterna.org в первую пятницу мая и посвящен теме «Исповедь». Когда ты исследуешь что-то, перебираешь горы материалов, это напоминает путешествие. Мой архив — это море. И как только я открываю свой архив, я пускаюсь по его волнам и пытаюсь найти собственный голос во Вселенной. Создать свой личный космос.
Что происходит в Доме Радио?
Мы составили летопись самых важных событий культурной институции с момента открытия. И исполнение Хиндемита — это только цветочки!
2019 год
21 октября
Дом Радио открылся ночной концертной программой, которая сразу обозначила его как новое место силы Петербурга. Две мировые премьеры — пьеса Disco Impossible московского композитора Алексея Сюмака и электронно-хоровое сочинение Punctum Nulla первого резидента проекта Алексея Ретинского — звучали вместе с Gesualdo Dub Марко Никодиевича в исполнении оркестра musicАeterna под управлением Теодора Курентзиса, а хор musicАeterna исполнил сочинение Андреаса Мустукиса, «марианский антифон» Salve Regina Ретинского, раннехристианских анонимов и Гийома де Машо.
Номер концептуальной газеты «Р. А.Д. И.О» со статьями Виктора Мазина, стихами Аркадия Драгомощенко, рецензией Даниила Хармса и дизайном Андрея Шелютто, напечатанный к открытию новой институции, гости уносили как сувенир с открытия. Похоже, он стал коллекционным.
Декабрь
В Доме Радио начинается образовательная программа «Лаборатория современного зрителя». Первой в серии лекций, диспутов и круглых столов стала встреча с филологом Фрагиски Абатзопулу «Великий неизвестный: Литература новой Греции».Впрочем, скорее это был открытый разговор о художественных текстах с автором и лауреатом Большой государственной премии Греции в области литературы. За месяц в рамках программы музыковед и научный сотрудник парижского центра барочной музыки Тома Сури прочел лекцию «Рамо вчера и сегодня», протоирей Кирилл Копейкин рассказал «О понимании света в библейской традиции», а творческая встреча с Теодором Курентзисом была посвящена теме «Звук света». Название со смыслом — именно так назывался альбом-антология сочинений Рамо, выпущенный musicAeternа на лейбле Sony Classical.
Традицию кинопоказов открыл петербургский композитор Владимир Раннев — он комментировал запись оперы-балета Жана-Филиппа Рамо «Галантные Индии».
Старт мастер-классов: например, хореограф Лилия Бурдинская провела класс Gaga Inspired, где познакомила танцовщиков с техникой израильского гуру контемпорари Охада Нахарина. А для музыкантов было дано занятие по барочной скрипичной технике и специфике исполнения французской музыки XVIII века. Композитор Алексей Ретинский приезжает в Дом Радио и открывает свое резидентство лекцией «Нерассеивающийся луч в век XXI».
2020 год
31 января
Круглый стол «Музыка — это зеркало или то, что отражается в нем?»: Теодор Курентзис, композиторы Алексей Ретинский, Леонид Десятников и солист группы Shortparis Николай Комягин обсудили природу и выразительные возможности музыкального языка. Запись выложена на musicaeterna.org, и мы настоятельно рекомендуем посмотреть этот эпичный полилог.
Февраль
В «Лаборатории современного зрителя» стартует цикл лекций и встреч, посвященных творчеству Бетховена.
В Доме Радио дает концерт британская трип-хоповая и пост-панковая группа Young Echo (дико крутая!). Так родилось новое направление — musicAeterna underground.
Кино обретает новый звук: «Страсти Жанны д’Арк» Теодора Дрейера показывают в электроакустическом сопровождении.
Март
На концертах оркестра musicAeterna contemporana звучат американские композиторы ХХ века Чарльз Айвз, Джон Кейдж и Джордж Крам.
Сентябрь
Стартует междисциплинарный цикл лекций о византийской культуре «Дары Византии».
Резидент Дома Радио Алексей Ретинский побеседовал с петербургским композитором-авангардистом Александром Кнайфелем и устроил перформанс «Глупая лошадь»: на музыку Кнайфеля и детские стихи Вадима Левина.
Трехчасовое кинополотно «Осел» легендарного режиссера Анатолия Васильева: анималистичное роуд-муви и философское эссе в одном.
Программа камерных концертов началась с квартетов актуальнейшего сербского композитора Марко Никодиевича (ему только исполнилось сорок) и европейского фольклора.
Октябрь
В серии камерных концертов звучат произведения Шнитке, Берио, Хиндемита, Чайковского.
В «Кинолаборатории» смотрят «Мешок без дна» Рустама Хамдамова и «Эликсир» Даниила Зинченко.
«Лаборатория современного зрителя» запускает новый цикл лекций. На этот раз посвященных 180-летию со дня рождения нашего всего — Петра Ильича Чайковского. По этому поводу за дирижерский пульт встает маэстро Курентзис — в Доме Радио звучат секстет «Воспоминание о Флоренции» и «Струнная серенада».
Ноябрь
Куратор Тихон Пендюрин запускает свою «Кинолабораторию» — показы фестивальных, редких и эстетских фильмов.
И начинает со «Здорово и вечно» — документальной ленты о великом и ужасном Егоре Летове и его «Гражданской Обороне». Это режиссерский дебют бас-гитаристки группы и вдовы музыканта Натальи Чумаковой и Анны Цирлиной.
На камерных концертах исполняют сочинения Ретинского, французскую музыку XIX–XX веков, песнопения монахини Хильдегарды, вокальные композиции на стихи Цветаевой и Блока в исполнении вокального ансамбля musicAeterna 4.
В дискуссии «Чайковский и современные композиторы» Владимир Раннев беседует со своими коллегами Александром Кнайфелем, Сергеем Невским, Алексеем Ретинским и Олегом Гудачевым.о том, как складываются их личные и профессиональные отношения с музыкой Петра Ильича.
Два мероприятия к столетию поэта Пауля Целана: разговор Алексея Ретинского и Ольги Седаковой и музыкальный вечер: артисты musicAeterna исполнили восемь сочинений современных композиторов, созданных на стихи Целана.
Декабрь
Весь декабрь в Доме Радио идут камерные концерты: дают шесть виолончельных сюит Баха, струнные квартеты и трио Бетховена, камерную музыку Шуберта, 12 фантазий для скрипки соло Телемана. Грандиозный финал года: в новогодних концертах Дома Радио четыре вечера подряд Теодор Куретзис и оркестр musicAeterna исполняют фантастическую программу. В ней старинную балладу Гийома де Машо сменяет пьеса Арво Пярта на стихи Роберта Бернса, звучат Дэвид Лэнг и итальянский авангадист Лучано Берио, Birdie Song Ретинского. В финале — Bretonischer strand Вангелино Курентзиса.
2021 год
Январь
Камерные концерты: сочинения для скрипки Шнитке, фортепианные трио Чайковского и Рахманинова, сонаты Бетховена, исполненные на исторических инструментах.
Февраль
Ансамбль musicAeterna contemporana исполняет сочинения Хиндемита, Дебюсси, Губайдулиной, Прокофьева и Такэмицу. В камерных концертах звучат Брамс и Бетховен.
Состоялась премьера двуязычного (на русском и украинском языках) моноспектакля «Юдифь» пионера инклюзивного театра режиссера Бориса Павловича по пьесе драматурга КЛИМа. Фонд «Альма Матер» создал его специально для Дома Радио.
Март
К масштабной мультимедийной презентации альбома Zero Point Алексей Ретинский привлек лучшие локальные силы: видео-артистов NOIR Films и хореографа Лилию Бурдинскую, а обложку винила создал дизайнер Иван Макаров.
В камерных концертах — Мессиан, Брамс, Шуберт и программа Trístis est ánima méa хора musicAeterna.
В «Лаборатории современного зрителя» начинается очередной цикл — про Сергея Прокофьева.
Первый совместный проект эрмитажного «Музея 15/24» и musicAeterna: на фасаде Дома Радио транслируют видеопроекцию с работой Караваджо «Юноша с лютней». Мэппинг придумала петербургская команда Junk Reality.
Симфоническим концертом, на котором оркестр musicAeterna исполняет Уствольскую, Такэмицу и Стравинского, дирижирует Федор Леднев.
Апрель
Греческий композитор Андреас Мустукис заступает на пост второго резидента Дома Радио и устраивает свой перформанс Яesurgence.
Сольные концерты композитора и пианиста Антона Батагова, шесть лет подряд выступавшего на Дягилевском фестивале в Перми, завершаются творческой встречей с Теодором Курентзисом.
На камерных концертах помимо прокофьевских вечеров делают акцент на современных композиторах: исполняют Булеза, Такэмицу, Крама, Кейджа, Ланга.
8 мм кино Игоря Алейникова сопровождается живой музыкой Кирилла Широкова.
В хоровом концерте звучат сочинения Камериса и Мустукиса. musicAeterna byzantina выступает после лекции о византийской музыки от хормейстера Антониоса Кутруписа.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Nina Wørb, Olya Runyova, архивы пресс-служб
Стиль: Александра Дедюлина
Свет: Skypoint
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