Индастриал, Дмитрий Озерков и память: Что происходит в Доме Радио Теодора Курентзиса?

Дмитрий Озерков

Пожалуй, самый востребованный куратор страны, руководитель Отдела современного искусства Государственного Эрмитажа, Дмитрий Озерков осенью 2020 года присоединился к команде musicAeterna в статусе директора по России. Он собирается воплотить мечту Дома Радио как о лаборатории искусств и творческом хабе мирового значения «made in Петербург».

Дом Радио — это основное пространство для репетиций, концертов, звукозаписей и творческих проектов оркестра и хора musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Это нечто большее, чем музыкальный зал в общепринятом понимании — мы строим институцию нового образца, которая станет местом культурного единения в Петербурге. Для меня важно, чтобы Дом Радио говорил на петербургском языке: мы начали сотрудничество с командой локальных видеохудожников NOIR Films, проводим открытые репетиции, устраиваем камерные концерты, перформансы, кинопоказы и мастер-классы в рамках программы «Лаборатория современного зрителя».

Для того чтобы попасть на эти мероприятия, нужно зарегистрироваться на сайте musicaeterna.org или там же приобрести билеты. Многое мы записываем и выкладываем там же. Например, лекции из нашей образовательной программы. В мае заканчивается большой (практически годовой!) цикл лекций по Византии, приуроченный к лишению статуса музея собора Святой Софии в Стамбуле и его переходу в статус мечети. На курсе разбирались с тем, какое оно — русское искусство, пришедшее к нам из Византии? Кто такой Феофан Грек, и почему он Грек? Каждый месяц рассматривали новый аспект: византийскую литературу, живопись, исихазм, мозаику, богословие, историю, архитектуру, философию, музыку, в том числе хоровую. Следующий большой курс будет посвящен Данте Алигьери и 700-летию «Божественной комедии».

Важный проект Дома Радио — композиторская резиденция. Формат резиденции предполагает, что художник приезжает в культурный центр на определенный срок для создания новых произведений. Первым участником стал композитор Алексей Ретинский, и мы договорились, что несколько лет musicAeterna будет на эксклюзивных правах исполнять ряд его произведений, в том числе написанное в Петербурге для сопрано и камерного оркестра сочинение Krauseminze на стихи Пауля Целана.

В апреле началась новая резиденция — с греческим композитором Андреасом Мустукисом. Запланирована театральная и танцевальная резиденция Клаудии Кастеллуччи, сестры и соратницы культового режиссера Ромео Кастеллуччи. Запись его постановки Данте мы покажем в рамках образовательной программы.

Прошлый год был непростым: концерты отменялись, никто не мог ни въехать, ни выехать. Сейчас ситуация плавно выравнивается, начались выступления, музыканты приезжают, сдают тесты, кто-то сделал прививку. Моя непосредственная задача — вывести Дом Радио на проектную мощность и окупаемость, а также воплотить в жизнь множество идей. Мы запустили инстаграм-канал, Clubhouse, тестируем новые форматы. Например, в Доме Радио в апреле стартовал новый международный фестиваль немого кино «Интертитры. 1.». Его тема на 2021 год — «Голландский угол». Неизвестные зрителю редкие немые ленты начала ХХ века мы показываем с музыкой в живом исполнении оркестра musicAeterna.

Нас часто спрашивают, что стало с архивами исторического Дома Радио. 26 января этого года оригинальные записи и оцифровки золотого фонда Ленинградского радио были переданы Пятым каналом в Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. В день передачи оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса исполнил Седьмую (Ленинградскую) симфонию Шостаковича. Мы чтим память места, и симфония прозвучала в том пространстве, где она была записана.