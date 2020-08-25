Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии объявил победителей 2020 года

Основной конкурс

Гран-при, 15 тысяч евро:

«Облако в ее комнате» (Чжэн Лу Синьюань, Гонконг, Китай)

Приз жюри, 10 тысяч евро:

«Белым по белому» (Тео Корт, Испания, Чили, Франция, Германия)

Специальное упоминание жюри:

«Орослан» (Матьяж Иванишин, Словения, Чехия)

Конкурс короткого метра

Три главных приза, 5 тысяч евро:

«Как исчезнуть» (коллектив Total Refusal: Леонард Мюлльнер, Робин Кленгель, Михаэль Штумпф, Австрия)

«Садовое товарищество» (Витаутас Каткус, Литва)

«На ходу» (Джульетта Корбель, Швейцария)

Специальное упоминание жюри:

«Постенница» (Катриона Галлахер, Греция, Великобритания)

В жюри полного метра в этом году вошли режиссеры Филип Гренинг (Германия), Бакур Бакурадзе (Россия) и Изабелла Эклеф (Швеция), кинопродюсер Танассис Каратанос (Германия), директор фестиваля Shefield Doc/Fest Синтия Жил (Португалия). Короткий метр судили кинорежиссер Андрес Дуке (Испания), кинокритик Кармен Грей (Германия), видеохудожница Полина Канис (Россия) и театральный режиссер Дмитрий Волкострелов (Россия).

Напомним, Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии в 2020 году, в связи с эпидемиологической ситуацией и запретом на работу кинотеатров, состоялся в онлайн-формате. Фестиваль прошел с 14 по 28 августа на платформе Nonfiction.film, где были показаны все фильмы конкурсной программы, ленты членов жюри и некоторые внеконкурсные картины.