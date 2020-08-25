В Петербурге завершился первый Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии. Международное жюри оценивало работы участников дистанционно — сейчас они доступны для просмотра на платформе фестиваля Nonfiction.film — и выбрало победителей 2020 года.
Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии объявил победителей 2020 года
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«Облака в ее комнате»
Основной конкурс
Гран-при, 15 тысяч евро:
«Облако в ее комнате» (Чжэн Лу Синьюань, Гонконг, Китай)
Приз жюри, 10 тысяч евро:
«Белым по белому» (Тео Корт, Испания, Чили, Франция, Германия)
Специальное упоминание жюри:
«Орослан» (Матьяж Иванишин, Словения, Чехия)
Конкурс короткого метра
Три главных приза, 5 тысяч евро:
«Как исчезнуть» (коллектив Total Refusal: Леонард Мюлльнер, Робин Кленгель, Михаэль Штумпф, Австрия)
«Садовое товарищество» (Витаутас Каткус, Литва)
«На ходу» (Джульетта Корбель, Швейцария)
Специальное упоминание жюри:
«Постенница» (Катриона Галлахер, Греция, Великобритания)
В жюри полного метра в этом году вошли режиссеры Филип Гренинг (Германия), Бакур Бакурадзе (Россия) и Изабелла Эклеф (Швеция), кинопродюсер Танассис Каратанос (Германия), директор фестиваля Shefield Doc/Fest Синтия Жил (Португалия). Короткий метр судили кинорежиссер Андрес Дуке (Испания), кинокритик Кармен Грей (Германия), видеохудожница Полина Канис (Россия) и театральный режиссер Дмитрий Волкострелов (Россия).
Напомним, Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии в 2020 году, в связи с эпидемиологической ситуацией и запретом на работу кинотеатров, состоялся в онлайн-формате. Фестиваль прошел с 14 по 28 августа на платформе Nonfiction.film, где были показаны все фильмы конкурсной программы, ленты членов жюри и некоторые внеконкурсные картины.
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