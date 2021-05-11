В Петербурге свободны 888 коек для пациентов с коронавирусом. Заболеваемость и госпитализация растут

Согласно отчету Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 на 11 мая, в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5 248 коек. Из них свободны 888 коек, что составляет 16,9% от общего фонда для коронавирусных больных. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 22%. На ИВЛ находятся 185 пациентов.

Количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным коронавирусом, возросло на 17,7% по сравнению с аналогичным днем прошлой недели, число госпитализаций взрослых — на 16,43%. За прошедшие семь дней число активно больных новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 0,22%.

«В этих условиях особую важность приобретают базовые противоэпидемические мероприятия - ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. По значимости и эффективности среди всех противоэпидемических мероприятий ведущее место занимает всеобщая вакцинация населения», — говорится в отчете.

За весь период в Петербурге вакцинировано 592 573 человека. Из них 481 963 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 1 620 человека, вторично — 3 033. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 785 702 комплекта. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 98 749 комплектов. Остаток на фармбазе — 94 380. Запас вакцины в городе составляет 193 129 комплектов доз.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 896 тысяч, в Москве — 1 миллион 121 тысячу, в Петербурге — 423 тысячи, в мире — 158 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают двумя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В мае в город поступит третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.