В Петербурге снижается число новых случаев COVID-19. Но это «мнимое благополучие» — и все дело в выходных

Регистрация новых случаев коронавируса в Петербурге по сравнению с прошлым вторником снизилась на 67,81%. За неделю на 1,13% увеличилось общее число активно больных новой коронавирусной инфекцией. На 10,11% выросло количество госпитализаций взрослых с ковид-ассоциированными состояниями.

Значительное снижение регистрации новых случаев COVID-19 связано с тем, что данные неделю назад собирались в понедельник, 26 апреля, который был рабочим днем. Понедельник, 5 мая — праздничный день. В праздничные и выходные дни за медицинской помощью обращается значительно меньше людей, чем в будни.

«По этой же причине на 79,42 % снизился показатель регистрации случаев выздоровления. Поэтому не совсем корректно ориентироваться только на этот индикатор для определения направления эпидемического процесса — это привело бы к ощущению мнимого благополучия», — говорится в отчете Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

Всего в городе для больных коронавирусом и внебольничными пневмониями развернуты 5 248 коек. Из них свободно 1 039 мест — 19,8% от общего фонда. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 28%, на ИВЛ находятся 175 человек.

За весь период в Петербурге вакцинировано 573 057 человек. Из них 443 242 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 1 766 человек, вторично — 3 286. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 767 402 комплекта. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 118 265 комплектов. Остаток на фармбазе — 76 080. Запас вакцины в городе составляет 194 345 комплектов доз.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 839 тысяч, в Москве — 1 миллион 103 тысячи, в Петербурге — 418 тысяч, в мире — 153 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают двумя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В мае в город поступит третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.