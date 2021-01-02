В Петербурге число свободных коек для пациентов с коронавирусом превысило 24%

«За прошедшие сутки установлено 3752 новых случая заболевания COVID-19. В больницы Петербурга поступили 638 больных с коронавирусом. При этом число госпитализаций постепенно снижается. Так, неделю назад 26 декабря в стационары поступили 936 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями», — говорится в сообщении.