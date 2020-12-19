СМИ: официальная статистика COVID-19 не совпадает с данными межведомственного координационного совета

По данным оперштаба, в Петербурге ежедневно регистрируются до 3800 случаев заражения коронавирусом в сутки. Например, сегодня, 19 декабря было выявлено 3754 заболевших. Однако, судя по отчетам межведомственного координационного совета по коронавирусу, которые размещены на сайте Смольного, число случаев заболевания достигает уже 4000-5000 тысяч. Расхождения с официальной статистикой заметила «Фонтанка».
Так, разница в количестве заболевших обнаружена уже 16 декабря, когда был опубликован первый отчет межведомственного координационного совета по коронавирусу. Согласно новым данным, в тот день было зафиксировано 4106 человек. При этом в официальной статистике речь шла о 3758 случаев заболевания COVID-19. Примечательно, что число заболевших в Петербурге за сутки уже превышало 5000, например, 10 декабря (5144). По официальной информации, тогда выявили 3774 случаев заболевания коронавирусом.
В отчетах также объяснили, почему данные двух статистик не совпадают: «В справке использованы оперативные данные Комитета по Здравоохранению и Федерального регистра лиц больных COVID-19 и могут отличаться от данных РПН и ИЦК ввиду различий в методологии сбора информации».
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