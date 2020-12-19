СМИ: официальная статистика COVID-19 не совпадает с данными межведомственного координационного совета

Так, разница в количестве заболевших обнаружена уже 16 декабря, когда был опубликован первый отчет межведомственного координационного совета по коронавирусу. Согласно новым данным, в тот день было зафиксировано 4106 человек. При этом в официальной статистике речь шла о 3758 случаев заболевания COVID-19. Примечательно, что число заболевших в Петербурге за сутки уже превышало 5000, например, 10 декабря (5144). По официальной информации, тогда выявили 3774 случаев заболевания коронавирусом.