Главные ресторанные открытия ноября: хвост бобра, 50 видов чачи и беляши на Новой Голландии

Nothing Fancy

Небольшое, но гордое заведение в здании апарт-отеля в первую неделю работы сформировало мощнейший фан-клуб: не хватало людям качественного фаст-кэужала в Петербурге настолько, что скоро откроется junior-версия на Петроградской. Полумер авторы проекта Анри Бер (Georgiani), Рома Киселев (0,75 Please в Красноярске) и Стивен Шарма (Bolshoy bar) не терпят и если задумали ЗОЖ, то до конца — с боулами, соками и совсем без вина!