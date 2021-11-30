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Открытия

Главные ресторанные открытия ноября: хвост бобра, 50 видов чачи и беляши на Новой Голландии

Беляши от команды «Дзамико» на Новой Голландии, первая чачечная в России, хвост бобра и тунец сухого вызревания. Гастрономический редактор «Собака.ru» Дарья Павлюкевич зафиксировала самые важные ресторанные открытия ноября в Петербурге!

Nothing Fancy 

Небольшое, но гордое заведение в здании апарт-отеля в первую неделю работы сформировало мощнейший фан-клуб: не хватало людям качественного фаст-кэужала в Петербурге настолько, что скоро откроется junior-версия на Петроградской. Полумер авторы проекта Анри Бер (Georgiani), Рома Киселев (0,75 Please в Красноярске) и Стивен Шарма (Bolshoy bar) не терпят и если задумали ЗОЖ, то до конца — с боулами, соками и совсем без вина! 

Социалистическая ул., 21
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Frou Frou

Французский ресторан на Крестовском острове поражает масштабами своей торжественности. Хостес — очень нарядные, скатерти — белые, десерты — размера XL. Вместо табличек «reserved» столы украшают сумочки а-ля Jacquemus, в винной комнате 950 бутылок хранятся в разных температурах, а на открытой кухне вскрывают устриц, готовят «фиолетового лосося», осьминогов и отличный луковый суп.

Вязовая ул., 8
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«Шесть сезонов»

Сервис доставки, только что вышедший в офлайн, еду для ресторана готовит на кухне, за работой которой можно 24/7 наблюдать с помощью трансляции на сайте. Шеф Александр Кокурин makes pinchos great again и сервирует их то джемом из копченый томатов, то кальмаром (удивительно напоминает крабовый салат!). Местный сливочный суп из зеленого горошка обязательно попробовать каждому. 

13 линия Васильевского острова, 78
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Mercado del Sol

Двухэтажный средиземноморский проект на месте, намоленном «гинзовскими» ресторанами вроде «Мамалыги» или «Пряностей и радостей», повторяет успех младшего брата — Grecco на Рыбацкой улице. В кафе-бистро наполняют витрину горячей выпечкой и ждут гостей на завтрак, в баре смешивают идеальный «Беллини», а в ресторане подают всевозможные морепродукты и черную паэлью.

Белинского, 5
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«Щука»

В особняке с двухсотлетней историей на Мойке появился ресторан русской кухни. Шеф-повар Юрий Голов в Петербург специалитеты самых разных регионов: из ямальского оленя готовит карпаччо, ладожского сига сервирует соусом из моллюсков, а черноморских рапанов подает с велюте из сельдерея. Экзотики в меню вообще не занимать — кажется только здесь можно найти котлеты из щук на пару с хвостом бобра.

наб. Мойки, 72
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Thunnus 

Концепция ресторана строится вокруг тунца, а главным героем является рыба сухого вызревания. Здесь готовят даже тунцовый стейк томагавк — на кости по аналогии с мясным сотоварищем. Из свежей туши весом 35-40 кг после разделки и манипуляций в камере получается не более 10 стейков. 

ул. Восстания, 33
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«Чачечная»

Первую в России чачечную построил «Дом грузинского вина» на пересечении Садовой и Инженерной. На полках найдете более 50 видов напитка, на стойке «безлимитную» чачу за 3000 руб. Сопровождение подобрали идеальное! В заведении кормят жареными молочными поросятами, хачапури и эларджи.

Садовая ул., 8/7
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«Пирожковая»

С открытием катка на Новой Голландии появился киоск с пирожками от команды грузинского ресторана «Дзамико». Прямо на месте пекут беляши с мясом, пирожки с капустой или вишней и спасают всех замерзших горячим бульоном или куриным супом. Будьте готовы, что по выходным за сдобой выстраивается очередь!

наб. Адмиралтейского канала, 2
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