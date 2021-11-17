На Крестовском острове открылся французский ресторан Frou Frou

Внутри несколько залов (пока открыт только основной, остальные же предназначены для частных мероприятий), открытая кухня, винная комната, где хранится 950 бутылок — для каждого уровня выставлена разная температура.

Интерьер ресторана его авторы описывают как «»утонченный, необычный, а иногда и эксцентричный». На всех столах накрыты белые накрахмаленные скатерти, свет немного приглушен.

Шеф-повар Артем Цыков, работавший в московских проектах Remy Kitchen и Pino, объединил главные французские гастрономические доминанты: фуа-гра, артишоки (здесь он жареный и подается в виде розы), трюфель и свежие морепродукты. Следует обратить внимание на раздел супов и выбрать между луковым, елисейским или велюте.