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На Крестовском острове открылся французский ресторан Frou Frou

На Вязовой ул., 8, открылся французский ресторан Frou Frou от Bulldozer Group и  Александра Орлова, автора «Тануки» и скандального москвовского заведения «Хорошая девочка». Заведение на Крестовском острове выстроено вокруг французской культуры и средиземноморской кухни.

Дима Сухамер
Дима Сухамер

Внутри несколько залов (пока открыт только основной, остальные же предназначены для частных мероприятий), открытая кухня, винная комната, где хранится 950 бутылок — для каждого уровня выставлена разная температура. 

Интерьер ресторана его авторы описывают как «»утонченный, необычный, а иногда и эксцентричный». На всех столах накрыты белые накрахмаленные скатерти, свет немного приглушен. 

Шеф-повар Артем Цыков, работавший в московских проектах Remy Kitchen и Pino, объединил главные французские гастрономические доминанты: фуа-гра, артишоки (здесь он жареный и подается в виде розы), трюфель и свежие морепродукты. Следует обратить внимание на раздел супов и выбрать между луковым, елисейским или велюте.

Дима Сухамер

Осьминог с картофелем

Дима Сухамер

Мильфей

Десерты в заведении больше обычного, к примеру, мильфей с земляникой или эклеры лучше разделить со спутником.

За барную карту отвечает Евгений Ефимов (ex-Горыныч, ex-Сахалин). В ней, помимо классики, около 8 авторских смешанных напитков с молочным улуном, фейхоа, личи, клиторией или бобами тонка. 

Винное меню разработал Тимур Капралов (Merula) с листингом кавы, креманов, шампанского, грюнера, совиньона, Бургундии и Бордо. 

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