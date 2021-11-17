На Крестовском острове открылся французский ресторан Frou Frou

На Вязовой ул., 8, открылся французский ресторан Frou Frou от Bulldozer Group и Александра Орлова, автора «Тануки» и скандального москвовского заведения «Хорошая девочка». Заведение на Крестовском острове выстроено вокруг французской культуры и средиземноморской кухни.
Внутри несколько залов (пока открыт только основной, остальные же предназначены для частных мероприятий), открытая кухня, винная комната, где хранится 950 бутылок — для каждого уровня выставлена разная температура.
Интерьер ресторана его авторы описывают как «»утонченный, необычный, а иногда и эксцентричный». На всех столах накрыты белые накрахмаленные скатерти, свет немного приглушен.
Шеф-повар Артем Цыков, работавший в московских проектах Remy Kitchen и Pino, объединил главные французские гастрономические доминанты: фуа-гра, артишоки (здесь он жареный и подается в виде розы), трюфель и свежие морепродукты. Следует обратить внимание на раздел супов и выбрать между луковым, елисейским или велюте.
Десерты в заведении больше обычного, к примеру, мильфей с земляникой или эклеры лучше разделить со спутником.
За барную карту отвечает Евгений Ефимов (ex-Горыныч, ex-Сахалин). В ней, помимо классики, около 8 авторских смешанных напитков с молочным улуном, фейхоа, личи, клиторией или бобами тонка.
Винное меню разработал Тимур Капралов (Merula) с листингом кавы, креманов, шампанского, грюнера, совиньона, Бургундии и Бордо.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.