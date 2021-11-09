На «Новой Голландии» появится «Пирожковая» от команды грузинского кафе «Дзамико»

Вместе с зимним катком на острове «Новая Голландия» 13 ноября появится «Пирожковая». Киоск открывает команда грузинского кафе «Дзамико» на Липовой аллее ближе к зданию «Бутылка».
Фотография предоставлена пресс-службой «Новой Голландии»
«Пирожковая» будет работать с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00. Прямо на месте будут готовить беляши с мясом, пирожки с капустой или вишней (1 шт за 160 руб., а 2 — за 290 руб.). Также можно будет заказать бульон с зеленью или куриный суп, а на десерт — творожное кольцо.
В прошлом году на этом месте работал киоск с чешскими трдельниками.
Фотография предоставлена пресс-службой «Новой Голландии»
Каток откроют 13 ноября, он проработает до 13 марта. Ледовое поле площадью в 2 тысячи квадратных метров будет располагаться по-прежнему у Главной сцены.
В этом году дизайнеры Новой Голландии взяли за основу декоративного оформления катка образы советских фарфоровых статуэток: фигуристы и конькобежцы на крутящихся мобилях украсят деревянную сцену острова. У выхода на лед расставят очаги с живым огнем и креслами, где посетители смогут отдохнуть, не снимая коньков.
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