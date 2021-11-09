На «Новой Голландии» появится «Пирожковая» от команды грузинского кафе «Дзамико»

«Пирожковая» будет работать с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00. Прямо на месте будут готовить беляши с мясом, пирожки с капустой или вишней (1 шт за 160 руб., а 2 — за 290 руб.). Также можно будет заказать бульон с зеленью или куриный суп, а на десерт — творожное кольцо.

В прошлом году на этом месте работал киоск с чешскими трдельниками.