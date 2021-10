Итало-ливанская кухня от Арама Мнацаканова, южно-европейский бар от Imbibe и еще 5 самых ожидаемых осенних открытий в Петербурге

Nothing Fancy

Красивый кэжуал-дайнинг на Социалистической вот-вот откроют Анри Бер, автор грузинского ресторана Georgiani, Стивен Шарма, главный по напиткам в Bolshoybar и московском баре Meow, и Роман Киселев, воспитанник парижских гастрономических школ Алена Дюкасса и Le Cordon Bleu, а теперь управляющий на кухне ресторана 0.75 Please в Красноярске. По замыслу команды, новый проект удовлетворит все потребности прогрессивности петербуржца: nothing fussy, nothing posh, если завтрак, то до ужина, если ужин, то внятный, но ЗОЖ. Заявлены фреш-бар и всевозможные боулы на основе киноа и дикого риса с птицей или рыбой. Нездешний интерьер — действительно, первая работа архитектора Эдуарда Еремчука в Петербурге после Москвы, Милана, Шанхая и стажировки в BureauBetak в Нью-Йорк.