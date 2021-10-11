Итало-ливанская кухня от Арама Мнацаканова, южно-европейский бар от Imbibe и еще 5 самых ожидаемых осенних открытий в Петербурге

Редакция «Собака.ru» не только успела попробовать бенто-обед в новом «Мишке» и протестировать коктейли в лобби-баре несуществующего отеля, но и побывать на стройке итало-ливанского ресторана Арама Мнацаканова, а также спуститься в будущую бодегу южно-европейского бара от команды Imbibe. Рассказываем про главные гастрономические открытия этой осени!
Арам Мнацаканов
Фото: Валентин Блох
Свет: Николай Балясников Skypoint
Mina
Арам Мнацаканов, основатель ресторанного клана Probka Family, отмечает 20-летие «Пробки» и заботится о нас как отец родной: ближе к концу осени откроет на Крестовском острове Mina, куда мы обязуемся ходить за самой духоподъемной кухней на свете — итало-ливанской! Утверждение не голословно: мы заехали в московскую Mina на Малой Никитской и устроили тест-драйв на духоподъемность кефте из ягненка с сардинской пастой фреголой и аньолини с щечками и трюфелем. Итого: это комфорт-фуд, которая способствует выработке эндорфинов в самую лютую ноябрьскую стужу.
Свекольный хумус
Девиз Mina — дружба народов: Арам Михайлович переосмыслил рецепты ливанских итальянцев, живущих в Бейруте с XIV века, а на кухне объединились Джильберто Нассер (настоящий italo-libanese!), Николя Лорье, Мануэль Сурачи (этот итальянец вывел пиццу R14 в число 50 лучших в Европе!), Гиа Хучуа и Вячеслав Морозов. Результат: восточные специи встречают итальянские гастрономические хиты и в компании с грузинской щедростью порций и безупречно эстетской французской подачей к вам на жизнерадостных тарелках классного флорентийского бренда Bitossi пребывают лабне с огурцами, равиоли с белыми грибами и трюфелем, хрустящая пицца и мухаммара. Хит: фисташковый тирамису. А вот питу ни в коем случае не берите: вызывает немедленную зависимость, не стоит и начинать!
|Спортивная ул., 2
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Nothing Fancy
Красивый кэжуал-дайнинг на Социалистической вот-вот откроют Анри Бер, автор грузинского ресторана Georgiani, Стивен Шарма, главный по напиткам в Bolshoybar и московском баре Meow, и Роман Киселев, воспитанник парижских гастрономических школ Алена Дюкасса и Le Cordon Bleu, а теперь управляющий на кухне ресторана 0.75 Please в Красноярске. По замыслу команды, новый проект удовлетворит все потребности прогрессивности петербуржца: nothing fussy, nothing posh, если завтрак, то до ужина, если ужин, то внятный, но ЗОЖ. Заявлены фреш-бар и всевозможные боулы на основе киноа и дикого риса с птицей или рыбой. Нездешний интерьер — действительно, первая работа архитектора Эдуарда Еремчука в Петербурге после Москвы, Милана, Шанхая и стажировки в BureauBetak в Нью-Йорк.
|Социалитическаяу ул., 21
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Mishka Bar
Второе пришествие главного в 2010-х танцевального бара Mishka: новоселье отметили в кирпичном здании солдатской казармы Конногвардейского полка. Ресторатор Саша Берковский и музыкант Кирилл Иванов из инди-группы «СБПЧ» перепридумали проект — теперь «Мишка» повзрослел, прибавил в квадратных метрах, наливает не только фирменные шоты, но и кофе, днем правращается в коворкинг. В программе: витрина с бриошами и синнабонами (за 90 рублей!), бенто-обеды (модно!) и незаезженные хиты от музыкальных коллекционеров Андрея Сирке, Swanderfish, а также танцы от петербургских авангардистов, диджей-сообщества True Flavas.
|Конногвардейский б-р, 4
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Михаил Падисов и Дмитрий Михеев
На Дмитрии: жилетка, пуховик и кроссовки Geox. На Михаиле: жилетка и кеды Geox
Фото: Данил Ярощук
Стиль: Дарья Пашина
Свет: Максим Самсонов Skypoint
Faro
На улице Маяковского скоро появится второй «Маяк». А по соседству с легендарной рюмочной бартендеры и совладельцы Imbibe Дмитрий Михеев и Михаил Падисов откроют коктейльный бар Faro («маяк» в переводе с испанского). Будет исполнена ода Южной Европе и крепленым винам: в Faro соберут коллекцию портвейна, хереса и драфтовых джин-тоников в испанском стиле, а в подвале организуют бодегу — погреб с бочками, в которых будут выдерживать смешанные напитки.
Здесь (в отличие от имбайберов на соседней улице) нас даже будут кормить. Меню c панини и тапасами, крокетами и хамоном, сырами и пармской ветчиной придумывает Commons — винный ресторан Антона Абрезова с «кухней малых хозяйств», то есть основанной на фермерских продуктах. Ждем от идеолога петербургского направления from farm to table тапасы с локальными овощами!
|ул. Маяковского, 18
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«История заблудшего дракона и трех эльфов»
Саша Афлятунова, Ярослав Свинцов, Наталья Прищепова и Артем Денисенко — выходцы из ресторана Hamlet + Jacks от «ОПГ Добрых дел» запускают сразу три проекта с каким-то выдающимся и таинственным сторителлингом. Первый — коктейльный и винный «лобби-бар несуществующего отеля» на набережной канала Грибоедова. Второй — заведение с русской печью в кластере «Третье место». Третий — портовый бар с супами и вином на Кожевенной линии. Оставьте попытки разобраться, кто дракон, кто эльф и причем здесь отель, просто приходите в историческое здание «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель», садитесь за стойку, заказывайте водку с лимонным соком на лед, сало из гребешка на штучной винтажной посуде и любуйтесь лестницей, нарисованной классиком петербургского модерна Федором Ивановичем Лидвалем.
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наб. канала Грибоедова, 6
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Numero Zero
Команда любимого всем Петербургом суши-бистро Subzero продолжает экспансию: после экспорта сверхпопулярного формата японской кухни в Москву и запуска ресторана-бара «Ленторг» с редким алкоголем на Петроградке, Алексей Бесчастный, Даниил Савинец, Евгений Лакоткин, Эдуард Лунин и Павел Фадин строят тратторию с интерьером от Delo Design на втором этаже Василеостровского рынка. Меню курирует шеф Илья Бурнасов, владелец Pizza Point и выпускник Italy Group. В Numero Zero Бурнасов обещает italiano vero: пицца и паста по классике, а также моцарелла и буррата из молока айрширских коров из соседней сыроварни Nova Artisana.
|Большой проспект В.О., 16
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Kruch
Красотка Марина Круч изобретала в «Полном балете» на Гороховой десерты из вишневого чая, в Department 57 превращала бриошь в мороженое и, наконец, запустила свой первый самостоятельный (и именной!) проект. Ее кондитерская Kruch — царство инстаграм-минимализма! Светлое пространство с коммунальным столом, строгая цветовая гамма, пышные деревья и даже открытая лаборатория, на которой помимо миндальных сабле, тарталеток и пирожных с французским шоколадом производят японский молочный хлеб хоккайдо и классический тартин.
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Корпусная ул., 9
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