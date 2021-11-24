На Васильевском острове открылся ресторан «Шесть сезонов» от одноименного сервиса доставки еды

Название «Шесть сезонов» отсылает к изменчивости природы, которая не ограничивается четырьмя нам привычными сезонами. Кроме основных здесь также учитывают позднюю осень со следами на льду, а весну делят на время ручьев и травы.

Бренд-шеф Александр Кокурин, работавший в ресторанах при отелях W и Four Seasons, возглавляет кухни и ресторана, и доставки. В команде также работает повар Александр Ненашев, которого в профессиональных гастрономических кругах называют «легендой».

В числе фирменных закусок — пинчос и тапас с джемом из копченых томатов, с говядиной и муссом пармезан. В основных блюдах числятся куриная грудка с сезонными корнеплодами, ризотто с кальмаром и маракуйей, треска со шпинатом и щучьей икрой, сливочный суп из зеленого горошка с угрем.