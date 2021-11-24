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На Васильевском острове открылся ресторан «Шесть сезонов» от одноименного сервиса доставки еды

На Васильевском острове, 78, открылся ресторан «Шесть сезонов», раньше он работал только в формате доставки: блюда для гостей заведения готовят на том же производственном цехе (700 кв. метров!). За работой поваров и приготовлением еды можно наблюдать онлайн на сайте проекта, либо через панорамные окна с улицы. 

Михаил Корт

Фотографии предоставлены пресс-службой

Михаил Корт

Название «Шесть сезонов» отсылает к изменчивости природы, которая не ограничивается четырьмя нам привычными сезонами. Кроме основных здесь также учитывают позднюю осень со следами на льду, а весну делят на время ручьев и травы. 

Бренд-шеф Александр Кокурин, работавший в ресторанах при отелях W и Four Seasons, возглавляет кухни и ресторана, и доставки. В команде также работает повар Александр Ненашев, которого в профессиональных гастрономических кругах называют «легендой». 

В числе фирменных закусок — пинчос и тапас с джемом из копченых томатов, с говядиной и муссом пармезан. В основных блюдах числятся куриная грудка с сезонными корнеплодами, ризотто с кальмаром и маракуйей, треска со шпинатом и щучьей икрой, сливочный суп из зеленого горошка с угрем.

Александра Попова

Ньокки с говяжьими щечками и пармезаном

Фотографии предоставлены пресс-службой

Александра Попова

Пинчосы и тапасы

Фотографии предоставлены пресс-службой

Барную карту составил Сергей Ивашкевич («Архитектор», Raw Materials Bar, «Кабинет», Buddha-Bar, Il Lago dei Cigni). В винной карте представлено около 20 позиций со всего мира: Германия, Новая Зеландия, Франция Испания.

В интерьере также отображена тема природы. Само пространство оформлено в глубоких зеленых тонах, на стенах — опаленные бревна, рядом с панорамным окном — старинная водопроводная труба и стабилизированный мох, а под потолком расположена инсталляция — это проекция теней деревьев на специальные полотна. 

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